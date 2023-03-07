Ситуация в Артемовске стала причиной раскола в верхушке ВСУ Фото: REUTERS

Одной из самых "горячих" точек спецоперации 7 марта 2023 года по-прежнему остается Артемовск (Бахмут). Российские бойцы постепенно берут город в "клещи", сжимая кольцо. Между тем, ситуация в Артемовске стала причиной раскола в верхушке ВСУ.

Последние новости об Артемовске (Бахмуте) на 7 марта 2023 года

Офис президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского празднует "стратегический успех". Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, известный своими мерзкими фантазиями. Как и о том, что "стратегический успех" – это "оборона Бахмута" (Артемовска).

- Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%, - важно изрек Подоляк, тщательно маскируя свое вранье практически в каждом слове.

При этом сейчас в Сети полным-полно роликов, в которых ВСУшники пешком и на колесном транспорте покидают группками город, пытаясь выжить и добраться до безопасного места. Свою колесную технику они теряют посреди распутицы, оставляя ее засевшей по самые оси в грязи. Пройти может только гусеничная, и то не вся. Дороги с более-менее твердым покрытием для ВСУ недоступны, поскольку они под огневым контролем российских военных. А нет более беззащитных военных, чем колонны на марше.

А, между тем, в Киеве, действительно пытаются сделать из зрады перемогу.

Как Артемовск (Бахмут) поссорил украинских генералов

На ставке верховного главкома Украины, куда прибыли все командующие Незалежной, было принято исте....простите, историческое решение – стоять в Бахмуте до конца. Во всяком случае, именно так было объявлено по итогам совещания (каждый раз, когда я читаю вот это "на ставке", мне представляется почему-то не совещание Ставки верховного Главнокомандующего, как у Сталина, а ставОк – как называется на мове заброшенный небольшой деревенский пруд, заросший зеленой тиной и ряской – на ставкЕ).

Так вот, на ставке у Зеленского были главные конкуренты за командование ВСУ – генералы Залужный и Сырский. Главком сейчас Залужный, но команда Зеленского вместе с шефом очень хочет поставить на место непослушного главкома преданного президенту Сырского. Только вот беда – именно Сырский командовал обороной Артемовска и довел дело до того, обещая победу, что количество погибших там ВСУшников уже не поддается (по крайней мере, на этом этапе) никаким подсчетам. Поля и улицы усыпаны телами, которые лежат там уже в некоторых местах, бывает, и не один месяц. Дело дошло уже до того, что Сырский даже подписал приказ не отправлять легко раненных в тыл, а возвращать их в окопы и прочие боевые порядки сразу после оказания медицинской помощи.

Залужный же все это время ратовал за вывод войск из города, чтобы сберечь жизни солдат. Но вчера его фактически принудили согласиться с решением Зеленского и Сырского оборонять Артемовск до конца. В официальном сообщении говорится, что оба генерала высказали единое мнение: "Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшем усилении наших позиций в Бахмуте". Но сам Залужный после заседания и по сей момент не сделал по этому поводу ни одного заявления. Вполне вероятно, что здесь сработал вариант, когда "молчание – знак согласия". А генерал Сырский получил полный карт-бланш на действия в районе, за оборону которого он отвечает.

Более того, еще до этого решения Сырский, как свидетельствуют украинские источники, стал перебрасывать под Артемовск соединения и самые боеспособные части с других участков. По замыслу украинского командования, ВСУ сейчас намерены пытаться с внешней стороны окружить российские силы и деблокировать его. Примерно так, как гитлеровские военачальники пытались прорваться на выручку своим и Паулюсу к окруженному Сталинграду.

Залужный и тут, как передают источники, выступил с критикой этого решения, сомневаясь, что распутица позволит задействовать тяжелую технику для решения этой задачи. Но Зеленскому идея Сырского очень понравилась, потому что в случае успеха это позволит ему полностью избавиться от сдачи так широко им же самим разрекламированной обороны "фортеции Бахмут" и представить все изначально своим гениальным стратегически планом. К тому же у Сырского, к радости Зеленского, появляются реальные шансы встать во главе ВСУ вместо Залужного. А вот в случае неудачи, голова Сырского, пусть и фигурально, полетит с плеч. Зато Зеленский уже постарался вывести себя из-под удара, потому что Банковая постаралась представить дело так, будто он согласился с единым мнением своих военачальников.

А пока в Киеве генералы и президент интригуют, зарабатывая себе очки, самые подготовленные части ВСУ сейчас потихоньку стараются вывести с оборонительных рубежей, заменяя их необстрелянными мобилизованными, которых гонят в Артемовск просто на убой.

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