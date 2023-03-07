"В конце марта выгонят на улицу, коллеги отвернулись": автор хитов Алсу и Кобзона попал в больницу с нервным срывом

Лолита рассказала о страшной беде Аркадия Хоралова Фото: Борис КУДРЯВОВ

На больничной койке оказался автор знаменитого хита «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки», заслуженный артист России Аркадий Хоралов. Песни этого композитора пели Иосиф Кобзон, Любовь Успенская, Алсу и многие другие звезды. А сейчас покинутый всеми своими знаменитыми коллегами Хоралов лечится от нервного срыва. Тело артиста покрылось страшными пятнами - все это на нервной почве. Ведь Аркадия Хоралова вот-вот выселят из квартиры, деньги за которую он отдал ещё десять лет назад.

- В большую беду попал мой товарищ, исполнитель хита «Новогодние игрушки» Аркадий Хоралов, -рассказывает KP.RU Лолита Милявская. -В 71 год он может стать бомжем. Аркашу выгоняют из квартиры. Двадцать лет назад он купил у известного банкира квартиру в Москве. Деньги выплатил, а банкира посадили. Выяснилось, что пока шли суды, жена банкира два раза пустила с молотка квартиру Аркаши. И он уже не первый год бьется, чтобы спасти свое имущество. Расписки есть, все есть, даже банкир признал, что Хоралов ему отдал все до копейки. Но увы, кредиторы грозятся выгнать Хоралова на улицу уже в конце марта. Сейчас пытаюсь оказать дружескую поддержку Аркаше. Страшно, что его могут выкинуть на улицу.

Аркадий Хоралов, которому мы дозвонились, уже с трудом находит силы для разговора. Суды и болезни, которые атаковали его на фоне нервного срыва, измотали 71-летнего композитора.

На больничной койке оказался автор знаменитого хита «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки», заслуженный артист России Аркадий Хоралов. Фото: Личный архив

- Двадцать лет назад купил квартиру в Москве. Познакомились с этим банкиром через общего товарища, -вспоминает Аркадий Хоралов. -Я снимал квартиру у друга, банкир Владимир Романов стал ко мне в гости на наши посиделки приезжать. Он видел, что у меня в гостях, то директор Алсу, то Леша Глызин, то Ренат Ибрагимов. Видимо, ему нравилось общаться с людьми творческого круга. И банкир как-то говорит: «Слушай, ты такой талантливый человек, у тебя такие песни душевные, одна только «Новогодние игрушки» чего стоит. Я твой поклонник, давай я тебе помогу.

В общем, он говорит: «Бери деньги, постепенно все выплатишь мне! Я квартиру куплю на себя, а потом, когда ты отдашь за нее деньги, на тебя ее перепишу».

И я купил квартиру в строящемся доме на Волжской. Хорошее место, спальный район.

Выплатил ещё десять лет назад ему все до копейки. Но квартиру на себя оформить не успел, банкира посадили. Сейчас он сидит в тюрьме, в Рязани за обман вкладчиков.

Все расписки у меня есть. Документы на руках. И банкир на суде подтвердил: «Хоралов со мной расплатился!»

А его жена каким-то образом оформила мою квартиру на себя. И потом дважды ее заложила.

Увы, пока композитора преследуют неудачи в суде.

- В ноябре 2022 года Московский городской суд отказал мне в апелляционной жалобе. Кроме того, во второй кассационный суд общей юрисдикции была подана кассационная жалоба, в принятии которой мне тоже отказали без изучения нарушений фундаментальных норм процессуального права расследования уголовного дела, - вздыхает Хоралов.

Композитор растерян, на носу выселение, идти мэтру эстрады, увы, некуда.

- Меня в конце марта выбросят на улицу с женой, с музыкальной аппаратурой. Из обжитой квартиры. Другого жилья у меня нет.

Шесть лет по судам мотаюсь: везде отказы, - говорит Хоралов.- Коллеги меня оставили. Только вот Лолита, Володя Винокур и Лев Лещенко помогают.

У меня уже руки опускаются. Идти некуда. И вещи выносить некуда. 50 икон. В моем возрасте остаться на улице-это самое страшное, что может быть, -вздыхает 71-летний Аркадий Хоралов.