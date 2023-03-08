Стало известно, когда выходит сериал про Маргариту Грачеву, которой муж отрубил руки. Проект досняли на днях

Кровожадного мужа Дмитрия, искалечившего Маргариту, сыграет Иван Царегородцев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Жуткая история про обаятельную Маргариту Грачеву из Серпухова, которой садист-муж отсек кисти рук из-за подозрений в измене, шокировала общественность. Но никак не могла пройти мимо сценаристов и продюсеров. Особенно Сарика Андреасяна — автора проектов «Чикатило» и «Тень Чикатило».

Мартом прошлого года стало известно, что армянский мастер берется за скандальный сюжет семьи Грачевых. Сама Маргарита согласилась стать консультантом сериала, получившего незамысловатое название «Без рук».

Фото: скриншот видео

— Мы уже отсняли, у нас буквально 3-4 дня назад был последний съемочный день, — рассказал Сарик Андреасян. — Это сериал. Я надеюсь, что летом-осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа.

Сюжет ленты в целом понятен — он будет строиться по фабуле отношений Маргариты Грачевой с супругом. Главную роль исполнила Анна Глаубэ, очень похожая на Грачеву.

Ольга Кабо сыграла маму Маргариты.

А кровожадного мужа Дмитрия, искалечившего жену, — Иван Царегородцев.

На платформе KION сериал «Без рук» должен выйти примерно через полгода.