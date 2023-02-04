Рита Грачева, которой муж отрубил руки, хочет родить четвертого ребенка

Полтора года назад Рита стала мамой в третий раз. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Москве стартовали съемки сериала, рассказывающего о трагедии, которая в декабре 2017-го шокировала всю Россию (см. «Конкретно»). Дело Риты Грачевой. История любви, от которой родились двое прекрасных детей, история сумасшествия из-за выжигающей ревности и настоящего садизма.

...Утром в больницу подмосковного Серпухова доставили молодую женщину. Левой кисти у нее не было вообще. Правая висела буквально на лоскутках кожи. Женщину привез муж. Передал врачам и тут же уехал. Через несколько минут он уже был у отдела полиции. Спокойно сообщил дежурному: «Добрый день. Меня зовут Дмитрий Грачев, я сегодня вывез свою жену в лес и отрубил ей руки. Чем? Топором. Он у меня в багажнике. Хотите - сами посмотрите...»

В это время серпуховские медики пытались спасти истекающую кровью Риту и ее руки. Молодая совсем. 25 лет! Мама двоих детей. И очень красивая.

Подобных операций здесь никогда не делали. А это почти искусство, микрохирургия! Связались с коллегами из Москвы. Те начали готовить операцию и попросили найти левую кисть. Патрульных отправили в лес. Место назвал сам же Грачев. Вскоре Риту с ампутированной кистью в контейнере доставили на скорой в Москву, и микрохирург Городской клинической больницы №71 Тимофей Сухинин еще девять часов колдовал над ее руками, собирая их буквально по частям, спаивая сосуды.

- Больше всего меня потрясло, что когда этот упырь рубил ей руки, Рита все время была в сознании, все понимала и чувствовала! - признавался потом доктор в интервью KP.RU.

Фантазии маньяка

Они учились в одном колледже. Дима - симпатичный парень с модной бородкой, не пьющий, но с репутацией хулигана. Рита - девочка из хорошей семьи (маму знает полгорода, она работает журналисткой на местном ТВ). Грачев стал ухлестывать за девушкой. Та была не против. (Потом, уже после трагедии, спрашивала у мамы: «Ну почему девочек так тянет к плохим мальчикам?!») Вскоре поженились. Как говорят, первые пять лет все было хорошо. Жили в любви. Родили двух мальчиков.

Но со временем Дмитрий стал меняться. Сначала были просто перепады настроения. Потом начал распускать руки. Рита какое-то время терпела - сидела в декрете, ну куда она одна с двумя маленькими детьми! Садиться на шею маме? Когда вышла на работу, устроившись маркетологом в серпуховскую газету, созрела... Предложила развестись. Дмитрий решил не копаться в себе, а сделал мгновенный вывод: «Ты мне изменяешь?!».

Нашел в телефоне жены пустяшную переписку с коллегой по работе (на суде ее потом разбирали - ничего такого), устраивал сцены ревности, встречался с этим мужчиной. Потом повез Риту в Москву, оплатил проверку на полиграфе (снова мимо).

Но у Дмитрия, по словам знакомых, уже началась настоящая паранойя. Риту он отпускать не хотел. По крайней мере, живой и здоровой. В течение нескольких недель фантазировал о дальнейшем развитии событий. Вслух. Смакуя подробности, как маньяк из кино. Говорил Рите, что увезет в лес и заживо закопает. Обольет кислотой. Посадит в машину, разгонится и сбросится вместе с ней с моста...

«Никогда не сможешь гладить своих детей»

Потом перешел от слов к делу. И правда посадил жену в машину, заблокировав двери и выехал за город. Мол, посмотри: сейчас что-нибудь сделаю с тобой, спрячу в лесу, и никто не узнает. После этого случая Маргарита написала заявление в полицию об угрозах убийством, приложила справки о побоях. Участковый связался с Грачевым только через 19 дней - по телефону. Задал несколько вопросов и... не стал возбуждать уголовное дело.

Прошел месяц. Грачев вроде бы успокоился. В то роковое утро (11 декабря 2017-го) он предложил подбросить детей с детский сад, а потом Риту - на работу. Мальчишек они воспитателям передали. А вот до работы девушка так и не доехала. Машина рванула за город.

Дмитрий Грачев тщательно подготовился. Казнь жены он продумал от и до. Когда машина остановилась в безлюдном месте, достал из багажника жгуты и топор. Вытащил Риту из салона и приказал положить руки на пень. Когда она попыталась бежать, ударил топором по ноге. Затем затянул руки жгутами повыше (чтобы не истекла кровью, помучилась!) и начал рубить кисти... Приговаривал: «Ты больше никогда не сможешь гладить своих детей!»

Дальше вы знаете: Грачев сам привез раненую Риту в больницу, сдался полиции. В 2018-м его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Дмитрий Грачев, отрубивший топором кисти рук своей жене из-за ревности, во время оглашения приговора. ФОТО Максим Григорьев/ТАСС

«Приставать не буду!»

Правую руку Риты Грачевой спасти не удалось. Вместо нее у женщины теперь протез. А вот левая прижилась. Но уже никогда не будет работать, как прежде. Самостоятельно Рита не может застегнуть пуговицу или собрать волосы в хвост. Хотя сам факт возвращения руки - уже чудо. И результат большого труда, тренировок через боль. На реабилитацию Рита несколько раз летала к специалистам в Санкт-Петербург. Здесь она и познакомилась с Максимом, который стал ее новым мужем.

Их знакомство - отдельная история.

Однажды Максим просто написал Рите в соцсетях. Это было уже после того, как о трагедии в Серпухове рассказали ведущие СМИ и о Рите начали снимать телепрограммы. Девушка рассказывала, что тогда ей ежедневно писали чуть ли не сотни человек. Читать все сообщения и тем более отвечать на них было просто нереально. А тут - несколько реплик от незнакомого парня: «Привет, у тебя крутой протез, и он тебе очень идет. Как будешь в Питере, рад буду познакомиться. Обижать и приставать не буду!»

Рита в этот момент как раз была на реабилитации в городе на Неве. И ответила. Правда, встретились не с первого раза. Девушка перепутала станции метро, вышла наверх и не понимала, куда идти дальше. Максу пришлось пробежать по улице целую станцию.

Года полтора они были просто друзьями. Общались через соцсети, созванивались. И в какой-то момент поняли, что не могут друг без друга.

В сентябре 2020-го ребята поженились. Максим усыновил двух сыновей Риты, а полтора года назад у пары родился еще один мальчик.

Рита Грачева со вторым мужем Максимом на Радио "Комсомольская правда" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дом для большой семьи

- В Санкт-Петербурге мы живем уже три года. Снимаем двушку, но в ней нам уже тесновато. Поэтому строим за городом дом, - рассказывает Рита в интервью KP.RU. - Максим (муж Риты - профессиональный строитель, мастер на все руки. - Авт.) сам его строит. Дом будет 220 квадратных метров. Но нас так много, что он уже не кажется большим (смеется).

- У вас уже трое сыновей. О дочке мечтаете?

- Мы думали о том, что будем рожать еще. Но это будет уже после того, как переедем в дом... Не факт, конечно, что родится дочка. Мы любому ребенку будем рады. Планы такие есть.

Мама Риты переезжала в Петербург, планировала остаться здесь, около дочери, помогала с маленьким внуком. Но потом все-таки вернулась в Серпухов. Продолжает работать журналисткой.

Старшие дети ходят в школу, посещают секции. Один сын серьезно занимается фигурным катанием, другой - футболом и фридайвингом (подводное плавание с задержкой дыхания. - Авт.).

- Тренировки почти каждый день, поэтому я работаю водителем - сама вожу ребят, а младший сын Ярослав приличную часть дня проводит в детском кресле. Так и живем. Макс - либо на работе, либо на стройке нашего дома.

«Боюсь, он начнет нас искать»

Дмитрий Грачев отбывает срок (дали, напомним, 14 лет) в колонии строгого режима на территории Тамбовской области. На свободу садист должен выйти в 2031 году. Но уже в 2027-м он может просить об условно-досрочном освобождении. К слову, журналистов во время судебного процесса Грачев шокировал своим отношением к преступлению. Он был искренне обижен за то, что в итоге сел. Считал, что все сделал правильно, а в колонию попал исключительно из-за Риты и поднявших шум СМИ. Из «аквариума» с бронированным стеклом то и дело бросал на бывшую жену испепеляющие взгляды. «Жуткий и циничный тип», - вполголоса делились впечатлениями репортеры.

- Еще когда шел суд, ты говорила, что боишься своего бывшего мужа и уедешь из Серпухова. В итоге уехала за 800 километров... Ты по-прежнему считаешь, что Грачев может тебя преследовать и мстить?

- Да. Зная его характер, думаю, он рассчитывал, что, оставшись без рук, я всю оставшуюся жизнь будут лежать на кровати и плакать. А у меня новая семья, еще один сын и все прекрасно. Думаю, как раз это его злит больше всего. И я до сих пор боюсь, что однажды он выйдет и начнет нас искать.

- То есть он не упокоится?

- Говорят же, что тюрьма таких людей не исправляет, а делает только хуже.

КОНКРЕТНО

«Сценарий писали по моей книге»

Одна из первых сцен будущего сериала была снята в редакции «Комсомольской правды». Свое первое большое интервью Рита после выписки из больницы дала как раз в студии радио «КП» (97,2 FM). А позже именно Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Счастлива без рук», написанную Ритой и ее мамой о тех самых событиях.

Рита в студии Радио "Комсомольская правда", январь 2018 г. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Около года назад начались переговоры о съемках фильма, я специально ездила для этого в Москву, общалась с режиссером Сариком Андреасяном, - рассказывает Маргарита. - В выборе актеров я не принимала участие, для этого есть профессиональные кастинг-менеджеры. Но мне, конечно, присылали фото артистов, которые утверждены на главные роли.

- Тебе понравился выбор актрисы, которая сыграет тебя?

- Да. Эта девушка играла меня в 2020 году в «Док-Токе» (программа на Первом канале, в которой героев реальных событий изображают актеры. - Авт.). Поначалу я переживала, что у зрителя могут возникнуть какие-то сравнения с той «экранизацией», которая мне не понравилась. Но тут более качественный подход, намного более серьезный. Думаю, что получится намного лучше. На днях актриса мне написала, задавала вопросы, как все было на самом деле. Она готовится к съемке. Позже мы еще будем встречаться. Это изначально было моим условием: я хотела бы, когда смогу, приезжать на съемочную площадку, чтобы наблюдать за процессом.

Маму Риты в сериале сыграет знаменитая актриса Ольга Кабо («Королева Марго», «Крестоносец»).

Фото со съемочной площадки. Слева направо: Ольга Кабо (мама Риты), Анна Глаубэ (Рита), режиссер Сарик Андреасян и Мария Миронова (она сыграет адвоката девушки).

- Ольга Игоревна написала, что хотела бы со мной и с мамой познакомиться. Пригласила нас на свой спектакль. Мы обязательно приедем!

- Сюжет сериала расскажет о реальной истории? Или появятся какие-то новые ходы?

- Сценарий со мной согласовывали, его писали в большей степени по моей книге. Но конечно, в любом кино, в любых сериалах, которые снимаются по реальным событиям, кое-какие моменты все-таки приукрашивают. Тут тоже - чуть-чуть.

По словам Риты, дата выхода сериала «Без рук» пока неизвестна.

- Чего ты ждешь от этого кино? Что будешь считать успехом?

- Мне хочется рассказать эту историю не ради собственных амбиций или чтобы меня пожалели. Я жду, что сериал поднимет тему домашнего насилия. Хочется, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. В декабре минуло пять лет, как мне отрубили руки, но за это время в стране законы о бытовом насилии не стали лучше.

КСТАТИ

Пять протезов, что они умеют

По словам Риты Грачевой, сейчас у нее целых пять протезов. И это не прихоть (они очень дорогие, один может до миллиона рублей стоить и выше), а необходимость. У каждого - свои задачи. И появились совсем не сразу. Первый, например, удалось купить на пожертвование неравнодушного к чужому горю бизнесмена. Его заказывали в Германии. На другие были потрачены собранные на лечение через пожертвования деньги. Что-то покупалось по госпрограмме реабилитации.

Самые сложные и тонкие - бионические (они двигаются, получая импульсы мышц на руке). Таких в «гардеробе» три. Два из них выглядят, как рука робота из фантастических фильмов, чаще всего Рита фотографируется именно с ними. Третий - самый крепкий. У него только один хват, но это как раз то, что нужно, чтобы, например, надеть штаны.

Также есть рабочий протез со сменными насадками для выполнения разных бытовых дел.

- У меня есть насадка для чистки картошки, просто крюк и насадка для езды на велосипеде, - рассказывает Рита.

К слову, до трагедии девушка на велике никогда не ездила. Научилась пару лет назад, пользуясь как раз протезом.

Последний протез - косметический. Он телесного цвета, выглядит, как обычная рука.

- Честно говоря, у меня он просто лежит в шкафчике. Можно надевать на пляж, но я привыкла купаться без него.

И вообще, свои протезы Рита старается беречь.

- У меня за последний год протезы, слава богу, не ломались. Бионические можно ремонтировать только в Германии, где их выпускают. Из-за санкций это стало настоящей проблемой. Знаю ребят, которые по полгода ждут, когда им окольными путями вернут протез после ремонта в Европе...