«Уронил камеру, завязался стрелковый бой»: Рэпер Птаха перестал выходить на связь после обстрела в ДНР

Давид Нуриев решил «выйти из зоны комфорта» Фото: СОЦСЕТИ

Бывший участник группы CENTR Давид Нуриев, он же Птаха, всегда любил громкие поводы, чтобы заявить о себе — он баллотировался в депутаты, устраивал дерзкие рэп-баттлы и перепалки в сети с бывшим другой и коллегой Гуфом (Алексей Долматов), дрался в октагоне с 45-летним рэпером Лигалайзом (Алексей Меньшиков), а с начала СВО, вопреки мировой конъюнктуре и мнению большинства коллег, начал высказываться в поддержку родной страны.

Еще 2016 году Давид получил паспорт ЛНР, выступал в ДНР вместе с коллегами Хаски, Ричем, Рем Диггой и другими, а осенью прошлого года даже заговорил о том, что готов вести боевые действия против украинских нацистов.

— Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно, — подписал фото в камуфляже Птаха. — Я не буду позорить свой род. Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола. Это определенные черты характера, склад ума, метод решения вопросов.

После Нуриев вернулся в Москву, но помощь Донецку продолжал оказывать. А на днях лично повез гуманитарный груз в опасную зону.

— Ждет интересная прогулка по ДНР и ЛНР, — подписал он пост в соцсетях. — Мы настойчиво следуем заветам «экспертов» с ток-шоу, которые сидя в теплой студии телеканала, раздают советы и ведут дебаты на тему СВО. Мы же решили выйти из зоны комфорта и пройтись по зоне соприкосновения в реальности, а не фантазиях. Хотим сказать большое спасибо ПВО за вашу работу, вы просто лучшие! Каждый день и каждую ночь тут стоит грохот и мы не привыкшие, порой начинаем переживать, но спим крепко!

Как оказалось, у Птахи были также запланированы концерты в зоне СВО. Но поздно вечером 8 марта (около 22.45) стало известно, что он попал под обстрел. Судя по соцсетям, выходил в интернет за час до ЧП, но с тех пор на сообщения не отвечал.

«КП» не удалось узнать подробности происшествия у менеджмента артиста. Мы получили только короткое шестисекундное видео, на котором видно, что облаченный в защиту Птаха смотрит в кадр, а затем роняет телефон, продолжающий съемку. Фоном звучит треск стрелкового оружия.

— Если мне придет повестка, я прятаться не буду, — отвечал ранее рэпер на вопросы по поводу мобилизации. — Я не поеду в другую страну, не поменяю себе паспорт, не буду, как собака сутулая с поджатым хвостом, щемиться. Это мой дом, это моя страна. Здесь живет моя семья, я здесь вырос. Здесь мое прошлое и будущее. И как бы, блин, я без боя не сдам. Поэтому, если придет повестка, пойду воевать. Как и все мое окружение, с которым я разговаривал.

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