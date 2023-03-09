2000 друзей: как прошел первый каток для клиентов Тинькофф

6 марта в Парке Горького Тинькофф провел свой первый каток для клиентов. В итоге на льду собралось больше двух тысяч друзей Тинькофф.

Организованный Тинькофф каток для клиентов стал своего рода проводами зимы. А проводили действительно с размахом. На льду водили хороводы и проводили различные конкурсы с участием аниматоров. А еще были флэшмобы, мастер-классы, фотозона. Погреться можно было у настоящего костра. Также гости могли перекусить на льду и получить 100% кэшбэк за покупки в зоне фудкорта на сумму до 1000 рублей.

Это уже не первый каток, который устраивает Тинькофф. Ледовые мероприятия постепенно становятся для компании доброй традицией. Сначала на протяжении многих лет Тинькофф проводил катки для сотрудников. А в январе этого года Тинькофф устроил первый в России ИТ-каток. На него приехали более 3000 специалистов из ведущих российских ИТ-компаний. Для айтишников устроили игры с метлами на льду и другие всевозможные развлечения. Участники катка оставили кучу восторженных отзывов в Интернете. После этого Тинькофф решил порадовать и своих клиентов, организовав каток и для них.