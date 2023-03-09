Целью теракта СБУ должны были стать высшие должностные лица Приднестровья. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР) сообщило, что ему удалось предотвратить крупный теракт, который планировался в Тирасполе.

Покушение на президента Приднестровья Вадима Красносельского

Целью теракта должны были стать высшие должностные лица республики, в том числе президент ПМР Вадим Красносельский, планировалось осуществить теракт при большом скоплении народа на одной из центральных площадей Тирасполя, что подразумевало и большое количество жертв среди обычного мирного населения. По плану террористов, на воздух должен был взлететь припаркованный на площади "Land Rover", начиненный 8 килограммами гексогена, а в качестве поражающих элементов использовались шурупы, гайки и куски проволоки. Так что число потенциальных жертв могло в случае успеха террористов исчисляться десятками человек.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

А теперь самое интересное – подозреваемые в подготовке теракта задержаны и уже дали признательные показания. По их словам, организатором теракта является Служба Безопасности Украины. В Сети уже появился фрагмент допроса одного из террористов, Вячеслава Кисничана, который заявил, что это задание было его "миссией": "Мне нужно было выполнить свой долг или умереть". Сам Кисничан, уроженец Тирасполя – оказался типичным "кадром" украинского СБУ - 12 лет назад после суда за сутенёрство, грабеж и хулиганство он сменил фамилию и переехал жить в Одессу. А год назад, в феврале 2022-го пошел служить в тероборону Украины, а затем перебрался в СБУ, где и получил навыки минера.

Какие цели преследовала СБУ

Кого-то еще удивляет это сообщение? Честно говоря, меня нет, причем, от слова совсем. Вот уже больше месяца Зеленский и его подельники (выражаясь подходящим для всей этой кодлы языком) спят и видят в своих снах, как Кишинев начинает войну против Тирасполя или, на худой конец, просит Киев привести ПМР к покорности силовым путем, предоставив Зеленскому возможность не только ввести армейские части, но и убить российских миротворцев, а главное – захватить склады боеприпасов в Колбасной, которые даже после того, как оттуда вывезли половину боеприпасов, остаются крупнейшим в Европе местом складирования снарядов, дефицитных у ВСУ.

Автомобили на улицах Тирасполя, Приднестровье. Фото: Monika Skolimowska, DPA/TASS

Зеленский использовал, казалось бы, все варианты – стращал Майю Санду "российским заговором", рассказывал про счастливую дальнейшую совместную жизнь с Украиной, даже устраивал провокации, когда на территории Молдавии падали ракеты, которые моментально объявлялись российскими, а после того, как выяснялось, что они украинские, информация затушевывалась в СМИ обеих стран. Как минимум с Нового года украинские эксперты с регулярностью нескольких раз в неделю поднимают вопрос о необходимости "помощи Молдове" в решении "приднестровского вопроса". Недоброй памяти Алексей "Люся" Арестович даже клялся и божился в прямом эфире, что для захвата Приднестровья украинским войскам понадобится два, от силы, три дня, и недоумевал, почему Санду медлит, когда Киеву так необходим от нее нужный сигнал.

Но Санду, несмотря на то, что ей хочется "решить вопрос", нужных сигналов так и не подает. Поскольку понимает, во что и в какую кровь выльется авантюра. А Киев не хочет ждать, пока "ягодка" созреет и не собирается "ждать милостей от природы". Он готов, как мы уже писали раньше, на любые, самые чудовищные провокации, потому что для Зеленского нет ни норм морали, ни табу, а есть лишь цели, которые необходимо, по его мнению, достичь. Такой теракт и мог бы стать поводом для военного вмешательства Украины в отношения Кишинева и Тирасполя. Опасно быть соседом Украины.

Памятник генералу Александру Лебедю в городе Бендеры, Приднестровье. Фото ИТАР-ТАСС Вадим Денисов

Сообщается, что МИД Приднестровья сегодня обратится к МИД Украины и СБУ за разъяснениями. Но ответ Киева можно прогнозировать уже сейчас. Вне зависимости от того, кто будет его озвучивать, Подоляк ли, глава СБУ или недоразумение с диагнозом и фамилией Кулеба, он будет звучать так: "Это не мы".

Это классическое заклинание Киева, которое начинается с утверждения: "Я не обделался, я не обделался, - а заканчивается фразой. – Это не я, это не я", - в последние дни звучит особенно часто. Но верить в него даже тем, кто считает себя союзником нынешнего киевского режима с каждым днем все труднее.

Пора, уже давно пора признавать Украину не просто спонсором терроризма, но и полностью террористическим государством.

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