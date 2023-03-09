Дмитрий Песков о Юрии Гагарине: "Это выдающийся россиянин, выдающийся гражданин Земли"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 9 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить космическую тему.

- Дмитрий Сергеевич, было очень яркое, трогательное поздравление Владимира Владимировича Путина Валентине Владимировне Терешковой с днем рождения - 6 марта. И это - очень важное событие, если учесть, что она - единственная, кто остался с нами сейчас из первого гагаринского отряда космонавтов. А сегодня, 9-го, день рождения Юрия Гагарина. Будет ли этот день так же как-то отмечен в кремлевском календаре?.. Учитывая, в том числе, и то, что дочь первого космонавта Елена Юрьевна Гагарина - тоже работает в Кремле – она директор музеев Московского Кремля.

- Естественно, память о Гагарине хранится, — заметил Песков. - Хранится у всех у нас. Мы храним эту память. Это выдающийся россиянин, выдающийся гражданин Земли. Но каких-то специальных мемориальных мероприятий не запланировано.

- Спасибо. В общем, многие отмечают - то, что в Кремле работает человек с фамилией Гагарина – придает особый имидж Московскому Кремлю, — продолжил я. - Вы разделяете эту точку зрения?

- Безусловно, — сказал пресс-секретарь главы государства. - Мы очень этим дорожим. Она (Елена Гагарина. - А.Г.) прикладывает очень много усилий - давно работает, и популяризирует, и поддерживает в должном состоянии весь музейный комплекс (Кремля. - А.Г.), который, действительно, является одним из главных музеев нашей страны.

- Большое спасибо, Дмитрий Сергеевич.

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