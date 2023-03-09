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Политика9 марта 2023 12:07

Наказывают за нейтралитет по России: зачем Америка рушит Грузию

Военкор Александр Коц рассказал о влиянии Запада на протесты в Грузии
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Грузия вслед за Россией захотела избавиться от внешнего влияния, но оно оказалось против.

Грузия вслед за Россией захотела избавиться от внешнего влияния, но оно оказалось против.

Фото: REUTERS

Майдан в Тбилиси может быть связан с нашей спецоперацией на Украине если не напрямую, то косвенно точно.

Грузия с начала конфликта на Украине заняла выжидательную позицию. Еще не зажили собственные «родовые травмы» утраченных территорий. И это, конечно, не могло не раздражать англо-американский антироссийский союз, который является главным поставщиком керосина в украинский костер. И требует того же от партнеров по НАТО.

От Грузии за океаном, безусловно, хотели бы более активного участия в расшатывании России. И нейтралитет Тбилиси, продиктованный исключительно здравым смыслом и инстинктом самосохранения, в Лондоне и Вашингтоне восприняли как вызов вассала, который надо рубить на корню.

Повод не заставил себя долго ждать. Закон об иноагентах, «как в России». Мы хотели избавиться от внешнего влияния на внутреннюю политику и сделали это. Грузия тоже хотела избавиться от внешнего влияния, но оно оказалось против. И устроило майдан в Тбилиси как раз через иностранных агентов, на которых тратились американские деньги.

Очень показательно нагнули.

Также их нагнут, если потребуется открыть второй фронт. Народ Грузии против? Так народ никто спрашивать и не будет.

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