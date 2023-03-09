Генерал-лейтенант пояснил, что удары наносились одновременно высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удар по Украине 9 марта 2023 года

В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами России нанесен массированный удар возмездия 9 марта 2023 года. С такого заявления начал брифинг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Рассказываем, каковы последние новости на сегодня.

Генерал-лейтенант пояснил, что удары наносились одновременно высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Отметим, ранее стало известно, что наши ракетчики точно били по топливным базам и военным заводам киевского режима. Удары наносились не только по Киеву и Киевской области. Взрывы зафиксированы во Львовской, Иваново-Франковской, Сумской, Винницкой областях и Кривом Роге.

Сообщение Минобороны России после удара по военной инфраструктуре Украины 9 марта 2023

«Поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнул Конашенков.

По его словам этими ударами были уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов (которыми недавно хвалились украинские генералы), сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

По данным представителя Минобороны России, ВСУ продолжает нести высокие потери на линии соприкосновения: на Купянском уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 115, на Донецком направлении более 135 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 65 украинских военнослужащих, на Херсонском направлении потери наемников киевского режима уточняются.

В этих боях наши воины также ликвидировали: склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102-х районах.

Наши бойцы сил противовоздушной обороны также отличились. За сутки они перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны опубликовало кадры с захваченного штурмовыми отрядами ивановских и костромских десантников опорного пункта ВСУ. Хорошо укрепленные опорные пункты украинских националистов заметили операторы наших беспилотников. Они передали координаты артиллерии, а следом за снарядами на позиции ворвались десантники.

«Подразделения ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены бросить свои позиции и отступить, в спешке бросая оружие и снаряжение западного производства, а также тела своих убитых сослуживцев», - комментирует кадры Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в этот день бойцы ВДВ заняли более пяти взводных опорных пунктов, уничтожив в каждом от 15 до 20 военнослужащих украинской теробороны и захватили двух пленных.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

399 - самолетов.

218 - вертолетов.

3366 - беспилотных летательных аппаратов.

410 - зенитных ракетных комплексов.

8241 - танк и других боевых бронированных машин.

1055 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4308 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8816 - единиц специальной военной автомобильной техники.