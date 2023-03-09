В Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по Украине в ответ на теракт в Брянской области. ФОто: Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны РФ заявило, что в четверг, 9 марта, были нанесены удары возмездия по Украине, которые стали ответом за террористические акции в Брянской области.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал"», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Отмечается, что целью ударов стали ключевые элементы военной инфраструктуры страны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что уничтожены места базирования ударных украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также была сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок западного вооружения. Кроме того, были выведены из строя мощности по производству боеприпасов.

Напомним, на прошлой неделе, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. При обстреле автомобиля украинской группировкой погибли двое мужчин, 10-летний мальчик был ранен, но сумел помочь двум первоклассницам выбраться из-под огня.

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