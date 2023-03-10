Полезные книги для родителей

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Дарим интересные и полезные книги о воспитании детей. Воспитание детей безусловная сложная задача. Наши любимые дети всегда полны противоречий. Часто они ведут себя так, как будто задались целью делать все наперекор родителям. Что сделать, чтобы сохранить нервы и не сойти с ума от детских капризов и шалостей? Наши книги помогут вам научиться понимать ребенка, правильно его слушать и слышать, адекватно реагировать на детские капризы и шалости, наладить сон, готовить вместе вкусные и полезные блюда.

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