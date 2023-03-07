"Я своих детей никому никогда не отдам!": как мама и специалисты фонда борются за снятие клейма "неблагополучной семьи"

С фондом «Дети наши» Алена познакомилась три года назад

"Обращаться за помощью было неудобно"

Даже зимой на участке семьи Ларионовых* кипит жизнь. Отец семейства натягивает бельевые веревки, вокруг него бегают шестилетний Ваня, десятилетняя Таня и тринадцатилетний Стас. За ними строго приглядывает старшая – четырнадцатилетняя серьезная Алина. Вокруг настоящий контактный зоопарк: среди намеченных на весну грядок бегают куры и вальяжно расхаживают козы.

Алена выходит встречать социального педагога фонда с младшим, двухлетним Геной, на руках. Провожает в дом, а там – только вчера сгнившие доски пола разобрали, и под ногами – земля.

«Это небезопасно для детей, - вздыхает Алена, - сегодня-завтра будем закрывать хоть чем-нибудь. Чтобы никто ногу не подвернул, не провалился».

Небольшой домик, в котором живет семья, они купили за материнский капитал. Денег хватило только на дом, в котором требовался ремонт. Своими силами сделали, что смогли, но каждый год появляется что-то новое и срочное. В этот раз – полы нужно менять.

С фондом «Дети наши» Алена познакомилась три года назад. Ситуация тогда была патовая: муж лишился работы, она сама была в декрете. Денег не хватало даже на то, чтобы накормить детей. И тогда Алене стало действительно страшно.

«Обращаться за помощью было неудобно. – вспоминает Алена, - Я как-то сама всегда пыталась. Но кума сказала: что ты все «сама, сама», не потянешь все на своей шее. И права была, конечно».

Социальный педагог разработал с семьей план по выходу из кризиса и предложил помощь в разведении собственного хозяйства. Так у Алены появилось 10 кур. И она быстро поняла, насколько это практично, здорово и удобно. И яйца, и мясо всегда под рукой. Вскоре муж нашел работу, и было решено хозяйство развивать и увеличивать. Сейчас у Алены 12 кур, 5 из которых она купила сама. 10 коз тоже – сама.

«Первую козу я купила за 12 тысяч. Это, конечно, очень дорого! А потом эта же хозяйка мне предложила купить и остальных. И всех за 20 тысяч. Ей нужно было быстрее продать в хорошие руки. А больше я бы заплатить и не смогла. Итак влезла в долги, но сейчас не жалею! Теперь живем своим хозяйством. Разве можно с 5 детьми прожить на 16 тысяч? Это просто невозможно. Если бы не эти курочки и козочки…»

Сейчас Алена тоже вышла на работу – зальной в Демидовскую школу-интернат.

Социальный педагог разработал с семьей план по выходу из кризиса и предложил помощь в разведении собственного хозяйства

Клеймо "неблагополучной семьи"

Когда у Тони начались проблемы с учебой, и ее хотели перевести на облегченную программу, Алена очень испугалась: решила, что дочку хотят отдать в ту самую школу-интернат восьмого типа, где она работает. Протестовала, пока в школе не объяснили, что просто переведут девочку в другой класс.

«Дети – это, правда, цветы жизни. Я прихожу с работы, они все радуются, кричат: мамочка, мамочка! Не нарадуюсь. Я своих детей никому никогда не отдам! Со всем справлюсь, все сделаю!»

Сейчас домой к Алене каждый месяц приезжает комиссия из школы – на этот раз из-за старшего, Стаса, у которого в последнее время тоже сильно упала успеваемость. Это стало для Алены настоящим ударом: Стас всегда был умным мальчиком, и в школе его хвалили. Но переходный возраст дает о себе знать.

Фонд помог с репетиторами для детей. А Алена сама купила новые столы, переоборудовала рабочие места, чтобы детям было удобнее учиться.

Работает с Аленой и психолог фонда. Работа нацелена на улучшение контактов и общения с родственниками, друзьями, коллегами, на осознание и проживание собственных чувств и эмоций для снижения психоэмоционального напряжения.

«У Алены пять детей, большое хозяйство, огород, еще и работа. - рассказывает Алина, психолог фонда «Дети наши», - Мы ищем ресурсы и опору в сложных ситуациях, учимся не забывать о себе, своем состоянии и самочувствии».

«Работать с такой семьей – настоящая радость, - делится Анастасия, социальный педагог фонда «Дети наши», - У них такие теплые отношения, видно, как они любят друг друга. Гена вообще почти всегда у мамы на руках. Алина, бывает, возьмет, и просто так подойдет и чмокнет в щеку. Недавно, когда я приехала, дети взахлеб делились, как все вместе клеили обои, с мамой и с папой, им любое совместное занятие в радость».

Сейчас в задачи фонда входит: психологическая поддержка, помощь с репетиторами. А еще Анастасия планирует съездить в школу и поговорить с учителями и директором.

«Клеймо «неблагополучной» семьи снять не так-то просто. А детям нужна поддержка, а не обвинения. Уверена, мы быстро найдем общий язык. Ведь ситуация в семье уже значительно улучшилась, и я верю, что в будущем все точно наладится».

"Дети наши"

Семьи, которым помогает фонд, в основном живут в селах и деревнях. Они оказались в трудной жизненной ситуации в результате целого ряда причин: отсутствие работы на много километров вокруг, юридической финансовой грамотности, кризис передающийся по наследству. Все это может привести к тому, что ребенка заберут в детский дом. Но это не выход!

Фонд «Дети наши» работает с подопечными семьями индивидуально и комплексно: с каждой семьей составляется план выхода из кризиса, в который включены все взрослые члены семьи. С помощью специалистов фонда: социального педагога, психолога, юриста, а также других профильных специалистов, семья получает возможность преодолеть кризис и не допустить изъятие ребенка в детский дом.

Сейчас на попечении фонда «Дети наши» 92 семьи, в которых воспитываются 224 ребенка.

*Все имена изменены