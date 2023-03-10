Анекдоты: У старых ламповых телевизоров пультом был самый младший в семье

Реклама:
«Коммерческий отдел Ухрюпинского суда предлагает летние скидки на сроки».
* * *
Как представишь себе, что Илон Маск еще не потратил зарплату за февраль 1993 года, так сразу хочется найти приличную работу.
* * *
В аптеке:
- Мой муж постоянно жалуется на боль в груди, удушье, судороги и головокружение. У вас есть беруши?
* * *
Признание бывает разное.
Кому-то достается общественное признание, а кому-то приходится писать чистосердечное…
* * *
Если вы помогли другу в беде, он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в беде.
* * *
Крыса - капитану корабля:
- Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!
* * *
Китаец продал душу дьяволу, а через неделю она сломалась.
* * *
- Девушка, а дайте свой телефончик.
- Ишь какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?
- Ишь ты, какая наивная! Это ограбление.
* * *
- Здравствуйте, это операция «Трезвый водитель».
- Вот трезвых и тормозите! Я-то тут при чем?!
* * *
Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу
Н. Б. Лурье «Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье». Задумался...
* * *
Есть анекдоты, которые одинаково любят и взрослые, и дети. Правда, взрослые считают, что их нельзя рассказывать при детях, а дети - что их нельзя рассказывать при взрослых.
* * *
Когда встречаешься с веганом, очень сложно понять, что он тебе принес: цветы или десерт какой-то диковинный.
* * *
- А я Наташке кольцо подарил. Пусть теперь попрыгает от радости.
- Золотое?
- Не, баскетбольное.
* * *
На пограничном контроле:
- Цель вашего путешествия?
- Повыпендриваться в соцсетях.
* * *
Маленькие хитрости.
Если вы устали сидеть сложа руки, прилягте.
* * *
Штирлиц открыл дверь и увидел на пороге Холтоффа в бронежилете и каске.
На удивленный взгляд Штирлица Холтофф ответил:
- Вот, решил у тебя коньяка попить.
* * *
- В нашем дворе жил бездомный пес Шарик. В понедельник он неожиданно исчез. А сегодня я снова увидел его. Вымыт, причесан, гуляет на поводке с теткой из соседнего подъезда.
- Да уж… Я женился так же примерно.
* * *
Многие российские чиновники пересаживаются на отечественные автомобили только тогда, когда их везут в следственный изолятор.
* * *
Вчера сказала мужу, что хочу быть для него не просто любовницей и домохозяйкой, но еще и другом.