Анекдоты: У старых ламповых телевизоров пультом был самый младший в семье

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«Коммерческий отдел Ухрюпинского суда предлагает летние скидки на сроки».

* * *

Как представишь себе, что Илон Маск еще не потратил зарплату за февраль 1993 года, так сразу хочется найти приличную работу.

* * *

В аптеке:

- Мой муж постоянно жалуется на боль в груди, удушье, судороги и головокружение. У вас есть беруши?

* * *

Признание бывает разное.

Кому-то достается общественное признание, а кому-то приходится писать чистосердечное…

* * *

Если вы помогли другу в беде, он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в беде.

* * *

Крыса - капитану корабля:

- Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!

* * *

Китаец продал душу дьяволу, а через неделю она сломалась.

* * *

- Девушка, а дайте свой телефончик.

- Ишь какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?

- Ишь ты, какая наивная! Это ограбление.

* * *

- Здравствуйте, это операция «Трезвый водитель».

- Вот трезвых и тормозите! Я-то тут при чем?!

* * *

Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу

Н. Б. Лурье «Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка в семье». Задумался...

* * *

Есть анекдоты, которые одинаково любят и взрослые, и дети. Правда, взрослые считают, что их нельзя рассказывать при детях, а дети - что их нельзя рассказывать при взрослых.

* * *

Когда встречаешься с веганом, очень сложно понять, что он тебе принес: цветы или десерт какой-то диковинный.

* * *

- А я Наташке кольцо подарил. Пусть теперь попрыгает от радости.

- Золотое?

- Не, баскетбольное.

* * *

На пограничном контроле:

- Цель вашего путешествия?

- Повыпендриваться в соцсетях.

* * *

Маленькие хитрости.

Если вы устали сидеть сложа руки, прилягте.

* * *

Штирлиц открыл дверь и увидел на пороге Холтоффа в бронежилете и каске.

На удивленный взгляд Штирлица Холтофф ответил:

- Вот, решил у тебя коньяка попить.

* * *

- В нашем дворе жил бездомный пес Шарик. В понедельник он неожиданно исчез. А сегодня я снова увидел его. Вымыт, причесан, гуляет на поводке с теткой из соседнего подъезда.

- Да уж… Я женился так же примерно.

* * *

Многие российские чиновники пересаживаются на отечественные автомобили только тогда, когда их везут в следственный изолятор.

* * *

Вчера сказала мужу, что хочу быть для него не просто любовницей и домохозяйкой, но еще и другом.