Сепсис сломал Романа Костомарова

10 марта ровно два месяца, как Роман Костомаров лежит в больнице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Костомаров по-прежнему находится в коме. Врачам пока не удается справиться с сепсисом. Заражение крови с января отравляет весь организм и приводит к страшным последствиям.

10 марта ровно два месяца, как Роман Костомаров лежит в больнице. Все это время олимпийский чемпион находится между жизнь и смертью. Он перенес несколько ампутаций, два инсульта и менингит на фоне сепсиса, который отравляет организм.

Заражение крови пока не удается остановить. "Организм может выносить сепсис совсем недолго. Это критичное, смертельное состояние. Полный отказ иммунной системы на всех фронтах. Инфицирование распространяется сразу на весь организм", - рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Терапия дает результаты, но эффекта хватает ненадолго. Дело в том, что организм привыкает к антибиотикам.

"Чем дольше длится сепсис, тем больше «ломается» весь организм впоследствии. Развиваются хронические заболевания сердца, почек, печени, появляется дыхательная недостаточность. К тому же, сепсис ведет к тромбозам, страдают сосуды, а это недостаточность кровоснабжения и некрозы. Бактерии имеют свойство привыкать к антибиотикам. Опять нет спасения", - цитирует врача Woman.ru.

Еще одна проблема - неясно, как повлияли на мозг перенесенные инсульты. "Насколько будет сохранно сознание, память, речь, способность мыслить - будет понятно только, когда он начнет жить без аппаратов, самостоятельно дышать, есть, пить, разговаривать. Пациенты проходят тяжелейшие испытания, выживают, но быть в сознании и социализироваться не получается", - разводит руками Ярцева.

Из-за повреждения легких будет тяжело дышать, а когда человеку не хватает кислорода, начинается паника. "Если будет невротическое расстройство, то может развиться повышенная возбудимость и психоз. Появится ощущение, что события повторяются вновь и вновь, как в кино, словно галлюцинации. Это дает о себе знать интоксикация организма", - делилась ранее нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

По ее словам, личностное расстройство предполагает угасание эмоционального интереса к жизни. "Слабость, несдержанность, обидчивость, плаксивость, головокружения - все это, к сожалению, еще впереди. На пути к возвращению ему придется пройти немало потрясений", - говорит нейропсихолог.