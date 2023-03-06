Роман Костомаров после комы очнулся другим человеком

Фигурист понимает все происходящее вокруг и может немного двигаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Костомаров постепенно приходит в себя после комы. Фигурист большую часть времени находится в сознание и начал дышать самостоятельно. При этом периодически врачи снова погружают пациента в медикаментозный сон. Как отмечают специалисты, сейчас важно, чтобы спортсмен не только физически окреп, но и морально. Совсем скоро к нему в палату начнет приходить нейропсихолог.

Роману Костомарову предстоит пройти психологическую реабилитацию. В больнице рассказывают, что душевное состояние пациента оставляет желать лучшего. В ближайшее время со спортсменом начнет работать нейропсихолог.

"Он должен принять себя другим человеком, научиться жить по-другому. Его ждет много ударов, прежде всего, осознать, что жизнь не будет прежней. Он был фигуристом, ноги для него являлись всем. Сейчас он перерождается, надо все строить заново", - рассуждает нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

По мнению специалиста, сейчас важно привести Романа в состояние принятия. "Чтобы его психика восстановилась, он должен смириться и осознать, что теперь он такой. Сделать это очень непросто, потребуется глубинная работа. Будет много злости, ярости, бессилия, предстоит пройти все стадии", - цитирует эксперта Woman.ru.

Помимо психического состояния пациента врачи озабочены некрозом. У Костомарова начала синеть левая кисть. У врачей есть подозрение, что у олимпийского чемпиона снова мог начаться сепсис.

Рядом со спортсменом постоянно находится его жена. Она держится очень мужественно. Оксана Домнина, пожалуй, единственная, кто сможет как-то влиять на психическое состояние мужа, являясь для него близким человеком.

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