Изобретения школьников из России поразили жюри международной выставки на Тайване

Фото: компания "Городисский и Партнеры"

В конкурсе участвовали десять наших проектов, и каждый получил награду. А конкурентов было – ого-го! - 170 команд из Китая, Гонконга, Индонезии, Таиланда, Японии, Макао, Сингапура, Тайваня и Беларуси. Соревновались в двух группах: от 6 до 13 лет - юниоры и от 14 до 18 лет - мастера.

Золото IYIA–2022 (International Young Inventors Award) среди мастеров жюри присудило 18-летнему Бахтияру Салахову из Зеленодольска. Парень сделал передвижной контейнер с системой телескопической вертикальной трансформации, который легко разбирается и собирается. Из таких контейнеров-модулей можно быстро развернуть лагерь или госпиталь для пострадавших возле мест боевых действий, аварий, стихийных бедствий и прочих ЧП.

Серебро и бронзу вручили за проекты, которые месяц назад были медалистами аналогичной выставки на Бали: контейнер, который в нужное время автоматически выдает лекарства больным. Авторы - москвичи Александр Сухотский и Марк Баранов. И питьевой фонтанчик для кота с функцией очистки, который придумал пермяк Егор Копытов, чтобы вылечить своего питомца от мочекаменной болезни.

На поп-ит размером 10 на 10 Даша нанесла таблицу Пифагора, которая помогает выучить таблицу умножения. Фото: компания "Городисский и Партнеры"

А 9-летняя Даша Мохова из Перми представила сразу два проекта, и за оба получила специальные призы. Она девочка практичная и любит улучшать все, что ее окружает. Сидела как-то, щелкала поп-итом (популярный у детворы антистресс) и думала: вот бы его в школу с собой брать – например, чтобы перед контрольной немного успокоиться, так ведь не разрешают игрушки приносить. А что если… На поп-ит размером 10 на 10 Даша нанесла таблицу Пифагора, которая помогает выучить таблицу умножения – там как раз 100 ячеек нужно. Получился интеллектуальный тренажер. А его боковушки девочка превратила в линейки. Второй проект школьницы - безопасный каблук. По замыслу, если шпильку поместить в прозрачную устойчивую платформу, модницы будут чувствовать себя увереннее при ходьбе: меньше риск оступиться, подвернуть ногу или встрять в решетку ливневки.

Второй проект школьницы - безопасный каблук. Фото: компания "Городисский и Партнеры"

Знаете, что придумали трио из пермского детского технопарка Кванториум «Фотоника» Леонова Софья, Кузякин Андрей и Ширинкин Михаил? Аппарат для доения крольчих! С игривым названием «Зайка моя 1.0». Ребята узнали, что молоко пушистиков очень ценное для косметической промышленности, вот и решили занять нишу. И не прогадали: спецприз на такой выставке — отличная реклама для инноваций. Говорят, аппарат и в ветеринарии может пригодится – например, если понадобится молоко кошек или собак, чтобы выкормить осиротевших детенышей.

У Шейниной Дарьи из того же технопарка спецприз за умную массажную стельку, которая поможет приучиться правильно ходить маленьким детям. Замечали, как некоторые малыши ходят на носочках - как будто танцуют? Это происходит из-за нарушения тонуса ножек. Так вот умная стелька сразу же начинает вибрировать, как только малыш переваливается на пальчики: мол, на пятку ступай, не забывай! Стельку можно вкладывать хоть в босоножки, хоть в сапожки, и это намного дешевле, чем покупать дорогую ортопедическую обувь на каждый сезон.

Как рассказали в юридической фирме «Городисский и Партнеры» (они организовывают и спонсируют наших участников), десять проектов – это лучшие работы по итогам внутрироссийского конкурса. А финал — международный. Требования довольно строгие: нужно представить готовое изобретение, сделанное полностью своими руками. И оно должно подходить к одной из категорий: борьба со стихийными бедствиями, образование, развивающие технологии и спорт, продукты питания и сельское хозяйство, «зеленые» технологии, безопасность и здоровье, технологии для специальных нужд, технологии для пожилых людей, промышленный дизайн и удобные устройства для повседневных нужд.