Россиянам объяснили, как магазины сбывают подделки в «Черную пятницу»

Соблазнившись большой скидкой, не спешите бездумно покупать товар. Для начала хотя бы задайтесь вопросом – почему так дешево? Фото: Shutterstock

Соблазнившись большой скидкой, не спешите бездумно покупать товар. Для начала хотя бы задайтесь вопросом – почему так дешево?

Рекомендация не моя, а Роспотребнадзора. Они знают толк в товарах и ценах. В преддверии главной распродажи года — «Черной пятницы», которая ныне пришлась на 25 ноября и захватит последующие выходные - специалисты напомнили россиянам о главных правилах онлайн-покупок.

1. Проверьте цену у разных продавцов

И не забывайте: если товар неожиданно «подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько он стоил раньше без всяких акций, привлечь продавца к ответственности невозможно. Это хитрость, но не криминал.

2. Слишком низкая стоимость — повод насторожиться

Это может быть признаком фальсифицированного или контрафактного товара.

3. Большая скидка может достигаться за счет дорогой доставки

Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты.

4. Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе

На сайте (в приложении) должно быть указано:

- фирменное наименование (наименование) продавца,

- место его нахождения (адрес),

- режим работы,

- ОГРН для юрлиц,

- фамилия, имя, отчество (если имеется),

- ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

Если этого нет, это повод задуматься: а не жулик ли он?

5. При покупке товара выясните, в какие сроки он должен быть доставлен

Продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара.

6. От товара, купленного в интернет-магазине, вы вправе отказаться в любое время до его получения

Это правило не распространяется только на лекарства.

7. Доставка — точно в срок!

Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой или доставкой товара, то потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.

8. Некачественный товар возвращайте сразу

Чем раньше заявите о наличии недостатка в товаре, тем легче будет продавцу разобраться с этой проблемой.

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