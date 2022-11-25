Удар в печень: Опубликованы тревожные данные о лекарствах и пищевых добавках

Популярные природные лекарственные средства не так уж безобидны для печени, предупреждают врачи. Фото: Shutterstock

Американская ассоциация по изучению заболеваний печени (AASLD) выпустила обновленные рекомендации по лечению токсического гепатита. В документе разбираются данные о поражении печени в результате приема лекарств и биологически активных добавок (БАДов). Среди небезопасных значатся также любимые многими «природные средства» - растительные препараты. Не так уж они безобидны, предупреждают врачи.

«Проблема серьезная, тот же парацетамол - чемпион мира по токсическим гепатитам. Летальность при них невысокая, но 0,1% - это тоже чьи-то жизни. При этом острая печеночная недостаточность и потребность в пересадке печени - последствия не самые приятные», - отмечает в своем телеграм-канале врач-терапевт, токсиколог, научно-медицинский просветитель Алексей Водовозов.

В топ-три типа лекарств, чаще всего вызывающих поражение печени, вошли:

- антибиотики,

- противоэпилептические препараты,

- НПВС (нестероидные противовоспалительные средства).

Среди антибиотиков «рулят в качестве причин токсических гепатитов амоксициллин с клавулановой кислотой», уточняет Алексей Водовозов. В народе этот препарат больше известен как амоксиклав. Недавно с ним были перебои в российских аптеках. Люди любят относительно недорогой антибиотик широкого спектра действия, активно закупают для домашних аптечек. И глотают едва ли не как витаминки, если поднялась температура и болит горло. Так происходит не только у нас. В результате - амоксициллин с клавулановой кислотой лидер среди антибиотиков по поражениям печени во всем мире.

Противоэпилептические препараты вошли в топ, в том числе, потому, что их назначают не только пациентам с эпилепсией. Такие лекарства хорошо помогают снимать сильную боль. Например, при воспалении тройничного нерва (возможное осложнение гриппа и простуд) и при опоясывающем лишае (герпес 3-го типа). Так что применяются эти препараты достаточно широко. И, увы, печень их «не любит».

Среди антибиотиков самым небезопасным для печени оказался популярный препарат амоксиклав. Фото: Shutterstock

НПВС еще более популярные средства. Это те самые противовоспалительные и обезболивающие, которыми мы часто сбиваем температуру. А также «лечим» головную боль, боли в суставах и т. п. Аспирин, ибупрофен, диклофенак, нимесулид. Что-то из этого ведь наверняка есть у вас в аптечке?

Ну и не забываем чемпиона по ударам в печень - парацетамол. Он не относится к группе НПВС, но выполняет похожие задачи - снижение жара и боли.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

В первую очередь те, кто занимается самолечением и злоупотребляет приемом лекарств, назначая их себе самостоятельно.

Также в рекомендациях сказано, что в числе отягощающих факторов:

- предшествующие заболевания печени. Например, НАЖБП - неалкогольная жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты,

- ожирение,

- сахарный диабет.

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Какие растительные средства могут навредить печени

Как поясняет токсиколог Алексей Водовозов, к наиболее распространенных растительным гепатотоксинам относятся:

- ашваганда,

- экстракт зеленого чая,

- гарциния камбоджийская,

- рейнутрия многоцветковая,

- куркума,

- шлемник байкальский,

- кратом.

Они могут входить в состав биологически активных добавок или продаваться в натуральном виде. Например, как средства аюрведы - та же ашваганда.

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Какие анализы сигналят о проблемах с печенью

Исходя из рекомендаций AASLD, тревожными сигналами является изменение (то есть выход за пределы нормы) таких показателей в биохимическом анализе крови:

- аспартатаминотрансфераза (АСТ);

- аланинаминотрансфераза (АЛТ);

- щелочная фосфатаза;

- уровни общего и прямого билирубина;

- уровень сывороточного альбумина.

Напомним, норма указывается в бланке расшифровки анализов. В зависимости от тест-систем и особенностей лабораторных исследований нормативные цифры могут быть разными. Так что не ищите единую норму перечисленных показателей в Интернете, а ориентируйтесь на значения в бланке со своими анализами. И в любом случае правильно интерпретировать результаты с учетом всех нюансов может только врач, подчеркивают эксперты.

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Пять советов, как снизить угрозу поражения печени

- Применяйте только лекарства, назначенные врачом.

- Если вы принимаете препараты для снятия острой боли/жара, строго соблюдайте дозировку, указанную в инструкции.

- Обращайте внимание на максимальный срок приема противовоспалительных/обезболивающих. Он тоже указывается в инструкции. Если за это время симптомы не проходят, обязательно обращайтесь к врачу для коррекции лечения.

- Если у вас есть лишний вес, приложите все силы для похудения. Избыточная масса тела серьезно ухудшает состояние печени.

- Будьте осторожны с приемом БАДов и растительных препаратов. Перед покупкой зайдите на сайт LiverTox и проверьте, насколько токсично для печени то или иное вещество.

«Прежде чем съесть какую-нибудь невероятную биодобавку, которая удлиняет жизнь на 5 см, проверьте, а не пишут ли о ее ингредиентах клинические случаи или обзоры на Ливертоксе. А то всякое бывает», - предупреждает Алексей Водовозов.