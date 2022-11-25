Только 14% россиян устраивают масштабный шопинг в «Черную пятницу»

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Самая большая распродажа года – «Черная пятница» – в 2022 году выпала на 25 ноября. В этот день скидки до 90% обещают крупнейшие торговые центры страны и онлайн-магазины. Сайт KP.RU решил узнать, как россияне относятся к этой традиционной распродаже и намерены ли совершить в этот день выгодные покупки.

Как оказалось, 71% россиян не доверяют этой акции. По мнению участников опроса, продавцы просто стараются так привлечь больше клиентов, но на самом деле не опускают цены, а просто переклеивают ценники или находят другие способы обмануть доверчивых покупателей. Именно из таких соображений две трети опрошенных приняли решение игнорировать акцию и не совершать покупок в этот день.

«Кто отдать товар за полцены. Да никто, все просчитано, чтобы обмануть покупателя и заработать побольше денег», - делится своим мнением участник опроса.

«Я думаю, это не акция, а развод», - соглашается другой.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, никто себе в ущерб работать не будет», - кивает третий.

12% россиян заявили, что также не планируют подгадывать свои покупки под «Черную пятницу», поскольку никогда не ориентируются на акции и скидки, а просто всегда покупают то, что им нужно или то, что хочется.

А вот еще 12% все же намерены извлечь выгоду и воспользоваться предложениями магазинов в «Черную пятницу». Но эта категория опрошенных говорит, что подходит к делу с умом, готовится заранее, запоминает цены и покупает только самое необходимое и только то, на что действительно действуют скидки.

И только 2% россиян признаются, что от акций и скидок у них сносит голову. В «Черную пятницу» они, как правило, устраивают масштабный шопинг, скупают все подряд, а потом жалеют, что накупили лишнего.

Оставшиеся 3% говорят, что затрудняются ответить. Порой, им и правда удается совершить выгодную покупку, но в этом году на такую удачу они не рассчитывают.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,3 тысячи человек.

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