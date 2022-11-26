Австралийский золотоискатель нашел камень ценой дороже самородка

Австралиец Дэвид Хоул нашёл с помощью металлоискателя в региональном парке Мэриборо необычный камень. Фото: Museums Victoria

Австралиец Дэвид Хоул еще в 2015 году нашёл с помощью металлоискателя в региональном парке Мэриборо необычный камень и понадеялся на то, что это золотой самородок, ведь парк разбит на территории бывших золотых рудников.

По возвращению домой Дэвид безуспешно пытался находку хоть как-то повредить, ведь если это золото, то должен был проявиться вожделенный блеск. Хоул использовал и пилу, и дрель, и кувалду, но ничего не получалось, ведь на самом деле это было не золото.

Только недавно он отнёс камень в Мельбурнский музей на исследование.

Работающий там геолог Дермот Генри за 37 лет изучения различных видов пород выявил только 2 настоящих метеорита. Камень, который принёс Дэвид оказался одним из этих двух.

- У него скульптурный вид с ямочками. Такие камни образуются, когда проходят через атмосферу: они тают снаружи, и атмосфера придаёт им форму, - рассказал музейный специалист.

После детального изучения метеорита, музейщики опубликовали статью с его описанием, они также определили, что возраст «пришельца» составляет 4,6 миллиарда лет; его назвали Мэриборо.

Исследователи заверили Хоула, что метеорит такого типа встречается гораздо реже, чем золото, и его ценность и для науки, и для коллекционеров намного выше, чем золотой самородок такого же веса.