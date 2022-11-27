Скандал вокруг сериала «Монастырь»: РПЦ назвала настоящую причину запрета

Министерство культуры Россию отказало проекту в выдаче прокатного удостоверения для показа в кино. Фото: кадр из сериал «Монастырь»

Сериал «Монастырь» еще не успел полностью выйти на платформе «Кинопоиск» (из шести серий доступны лишь три), а громкий скандал уже породил. Говорят, что лучшего пиара не бывает, кстати. Министерство культуры Россию отказало проекту в выдаче прокатного удостоверения для показа в кино. Поначалу появилась формулировка про оскорбления чувств верующих, а чуть позже официальный представитель РПЦ назвал еще одну причину вето на прокат.

В картине затрагиваются темы веры и греховности. Фото: кадр из сериал «Монастырь»

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что дело в указе президента России, согласно которому в России взят приоритет на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Именно в этом законе подчеркивается, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию».

— Последнее исключает представление в художественных произведениях жизни русского монашества в диффамационном (компрометирующем) ключе, — добавил Кипшидзе.

Представитель РПЦ от себя добавил, что, по его мнению, «Монастырь» не содержит признаков нарушения чувств верующих, но в нем присутствуют «сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская церковь последовательно выступает». И именно поэтому в РПЦ начали активно поступать жалобы на выход сериала, где затрагивается тема веры и греховности.

Судя по всему, речь идет о первой серии проекта, где есть сцена с главной героиней по имени Мария (тонкая отсылка к биографии Марии Магдалины?) в исполнении звезды Анастасии Ивлеевой. Создатели «Монастыря» после комментария РПЦ, очевидно, поняли, о чем идет речь, и порекомендовали Минкульту РФ полностью ознакомиться с проектом, который официально финиширует под Новый год.

— Мы пока не получали официального решения от Минкультуры РФ и не можем прокомментировать сам документ по существу, — максимально чиновничьим языком отреагировали на заявление РПЦ в компании «Лунапарк», снявшей сериал для «Кинопоиска». — Однако мы считаем, что «Монастырь», как и любые другие произведения, нужно оценивать целиком. Со своей стороны мы готовы предоставить для этого все необходимые материалы.

Кроме Насти Ивлеевой никто из участников проекта больше не комментировал сложившуюся ситуацию. Фото: кадр из сериал «Монастырь»

Кроме Насти Ивлеевой никто из участников проекта больше не комментировал эту ситуацию. Лишь ведущая Ксения Бородина отметила, что сериал ей очень «зашел» (в значении «понравился»).

— Я посмотрела две серии, мне зашло, — написала в соцсетях Бородина. — Обсуждали сериал с Варвиной (Наталья Варвина — бывшая участница шоу «Дом-2», которая вышла замуж за генерального продюсера этого же проекта — Авт.) ей не понравился. А мне понравилась операторская работа, ну и Янковский очень клевый.