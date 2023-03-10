Как научить ребенка не бояться ошибок: советы психолога

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Школьники часто не хотят перепроверять домашнюю работу, опасаясь найти там ошибку, из-за чего придется все переделывать. Дошкольники не хотят повторять действие, которое было сделано не так. Детям проще отказаться отвечать, чем оказаться неправым. При этом ошибки — это важный опыт, он учит не сдаваться. Поговорка «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» актуальна всегда. Но современные дети не хотят делать ошибки. И получается — вообще что-либо делать.

Об этом в эфире Радио «КП» в программе «Родительский вопрос» говорил детский психолог и тренер по шахматам Алексей Марюков, который проводил серьезное исследование в этом вопросе.

- Вопрос об ошибке – в конечном счете, это вопрос о том, как развить активного, инициативного человека. А когда мы хотим сформировать такого человека, то и наше мышление становится более гибким, мы начинаем смотреть в объеме, как преодолеть ошибку. Это относится и к родителям, и к учителям.

А НУЖНО ЛИ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ?

Критическое мышление не всегда связано с совершение ошибок. Но это важный навык для жизни. Мы и наши дети принимаем решения каждую секунду, каждое мгновение на основе какой-то информации. Критическое мышление ставит на паузу осмысление полученной информации. Мы абстрагируемся и обдумываем то, что нам сказали или сделали. Оцениваем, можно ли этой информации доверять, насколько эта информация ценная, как ею нужно руководствоваться в дальнейшем. Если мы мыслим критически, то это резко повышает качество той информации, на основе которой мы принимаем решение.

На этом основывался эксперимент, который проводил Алексей Марюков. Он шел пять лет. Участвовали небольшие группы детей от 5 до 7 лет, всего 128 человек.

Детский психолог, тренер по шахматам Алексей Марюков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

no_title- Мы решили посмотреть, можно ли сформировать отдельную сторону критического мышления у дошкольников. Насколько можно развить у ребенка способность видеть ошибки, которые допускают взрослые, и не бояться высказывать свое мнение, давать свою оценку ошибочной или кажущейся ребенку ошибочной информации. Эксперимент был вплетен в ткань шахматных занятий. Сначала я учил ребят формально правильно играть всеми фигурами, кроме короля. В шахматах есть правило – короля есть нельзя. Я давал ребятам упражнения, убеждался, что они все усвоили. А потом мы с ними играли партию. Я в деловом стиле говорил: съедаю твоего слона, съедаю коня, съедаю короля. И все проходило спокойно, ребята не замечали противоречия. Хотя у них было знание, что короля есть нельзя. И только трое (!) из 128 детей возразили мне. Кстати, такие ситуации часто происходят и в реальной взрослой жизни: казалось бы, в голове есть знания, а в реальной жизненной ситуации мы их не применяем, потому что мы не понимаем, что именно здесь нужно их применить.

Позже преподаватель, конечно, объяснял детям, что они были не правы, что нужно замечать ошибки и думать. «На первых этапах приходилось все очень понятно объяснять, развернуто и доступно. Это был целый концерт, эмоциональное выступление, чтобы ребенок увидел ошибку, включился в игру. Ребятам нравится исправлять взрослого, они с удовольствием это делали. Я начинал допускать эти ошибки, по семь-десять ошибок, не только на тему короля, но и на другие темы. И ребята держали уши востро, им было интересно увидеть ошибку и исправить взрослого. Мы меняемся ролями, они становятся учителем, а я становлюсь учеником на это время, которому нужно указать, показать и исправить».

Постепенно от занятия к занятию все подсказки об ошибках (улыбка, интонация и т. п.) учитель убирал. Но при этом все же делал неправильные ходы. И из 128 детей 96 отлично замечали эти ошибки, иногда возражая, иногда просто фиксируя и в конце игры сообщая об этом. То есть эксперимент сработал — научить критическому мышлению можно. Даже дошкольников, пусть и в игровом стиле, но дети учатся замечать ошибки.

ТРИ ПРАВИЛА РЕШЕНИЯ ОШИБКИ

Прежде чем ругать ребенка за ошибку или замечание в дневнике, попробуйте почувствовать себя в его шкуре: «Я сижу в классе, понимаю, что за какие-то мои попытки что-то сделать, сказать, за нетривиальные идеи, если они окажутся неправильными, я буду осмеян или наказан. А если я знаю, что мне в лучшем случае скажут: нет, ты не прав, пойдем дальше, - это подавляет всякую инициативу и желание работать». В принципе, и во взрослой жизни так. Поэтому важно помочь ребенку не зацикливаться на ошибке, а искать другие пути ее решения.

1. Сосредоточится не на ошибке, а на других возможностях.

- Например, не получается спеть, значит давай станцуем! - поясняет Алексей Марюков. - А пока танцуем, можно и спеть вполголоса. А со временем и в полный голос.

2. Читать стихи вдвоем.

Ты боишься выступить перед школой? Начнем с того, что выступим перед классом, например, расскажем стихотворение. Не получается перед классом, давай вместе выступим перед классом, я расскажу половину стихотворения, ты – вторую половину.

3. Подбадривать.

Даже если что-то никак не получается, всегда можно сказать «ты молодец, старался, в следующий раз получится». Или — давай попробуем вместе. Всегда можно найти слова, чтобы подбодрить человека. Ребенку, хоть дошкольнику, хоть студенту, важна безопасная атмосфера, где люди поддерживают друг друга, серьезно воспринимают предложения, какими бы нетривиальными, бредовыми они ни казались.

И тогда ошибка уже не будет казаться такой ужасной. Она будет следствием, «побочным эффектом» активности, инициативности.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Предложения Марюкова звучат заманчиво, можно сказать — идеально. Но, увы, далеко не в каждой школе ценят инициативность и любознательность. Хотя именно этому должны учить. Если не одно огромное «но»: в конце школы стоит шлагбаум – ОГЭ в девятом классе и ЕГЭ в одиннадцатом. Там ошибиться нельзя, потому что это один шанс. Поэтому школа логически должна подвести к тому, что ребенок должен один раз написать ЕГЭ так, чтобы поступить в университет. Вот и получается, что школа учит делать с первого раза хорошо, правильно, как это удобно. Без права на ошибку.

- Увы, есть такая фундаментальная проблема, - соглашается Алексей Марюков. - Школа хочет видеть и контролировать образовательные результаты: знания, умения, навыки. Выучил ребенок таблицу умножения? Ставим оценку. Заносим в графу статистики. Тонкая область человеческих отношений, отношений в коллективе выпадает из поля зрения и внимания. Это нельзя представить количественно. А ведь именно из этого складывается безопасная образовательная среда.