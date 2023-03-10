«Я делал пластику»: 60-летний Григорий Лепс ошарашил неожиданным признанием

Артист рассказал журналистам о том, как поддерживает форму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полтора года назад Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни развелся с матерью своих троих детей Анной Шаплыковой.

Впрочем, артист говорит, что на общении с детьми их с Анной развод не отразился.

- С детьми часто вижусь. Они рядом живут.

Дети у меня не избалованные деньгами. Да, и вниманием моим тоже не избалованы,-рассказал репортерам Григорий Лепс. -Я всегда много работал. Но я ничего бы не исправлял, если бы была такая возможность повернуть время вспять. Я ни о чем не жалею, работа у меня такая, из-за гастролей не могу быть постоянно рядом с семьей.

После развода Григорий повел себя благородно, финансово поддерживает семью, оставил супруге трехэтажный загородный дом в элитном подмосковном поселке «Третья Охота» на Новой Риге и квартиру в центре Москвы площадью 300 квадратных метров. Сам Григорий Лепс проживает в музыкальной студии, которая расположена в нескольких метрах от его загородного особняка.

- Новую квартиру после развода я не покупал, у меня давно уже есть свой угол,- говорит артист. - В Таиланде, где отдыхал недавно, у меня был когда-то дом, но я его продал. Сейчас там большой спрос среди русскоязычных туристов на покупку недвижимости. Но покупать там жилье нет смысла. Там сейчас раз в пять выросла в цене недвижимость. В России достаточно мест, где можно себе что-то купить.

А потом Григорий Викторович огорошил репортеров неожиданным признанием. Когда «акулы пера» поинтересовались у артиста, мол, как вам помолодевший Киркоров, решившийся на пластическую операцию, Лепс внезапно выдал, что уже побывал у пластического хирурга.

-Я тоже делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так ничего уже не исправить. А подколоть? (видимо, речь об «уколах красоты»-Ред.). Ну морфия, если только (смеется.),-иронично заметил певец.

Напомним: разговоры о пластике Григория Лепса ходили ещё накануне юбилея артиста.

Но музыкант эти сплетни не подтверждал.

Минувшим летом Лепс капитально подкорректировал свое лицо. Фанаты заметили, что на концерте в «Лужниках» Григорий выпорхнул на сцену обновленным.

Говорят, певец сделал блефаропластику (подкорректировал веки) и подтянул овал лица.

По оценкам экспертов, музыкант в среднем потратил на омолаживающие процедуры более 500 тысяч рублей. Ранее Григорий Викторович перенес пересадку волос. Процедура тоже не из дешевых. Она обошлась Лепсу в 170 тысяч рублей.