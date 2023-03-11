Открытие ученых: самые богатые люди оказались не самыми умными

В общем, даже если природа не одарила вас выдающемся интеллектом, компенсировать этот недостаток можно высокой мотивацией, работоспособностью и трудолюбием Фото: Shutterstock

Правда ли, что самого большого жизненного успеха добиваются самые умные? Это вопрос не праздный. Нам очень хочется в это верить, потому что эта вера дает надежду: если ты будешь хорошо учиться и много работать, то сможешь подняться на верх социальной лестницы. Собственно на этой конструкции держится наше общество: ведь если самые умные становятся самыми богатыми, то мы готовы принять такой порядок вещей - он справедлив. А если нет, то возникает соблазн “восстановить справедливость”, как пытались сделать наши предки в 1917 году. Это во-первых. А во-вторых, богатые контролируют огромное количество ресурсов. Например, в России 3 процента самых богатых жителей владеют 89% всех финансовых активов страны. И хочется верить, что люди, обладающие такой экономической мощью, распоряжаются этим с умом.

Но так ли это на самом деле? Ответит на этот вопрос искала группа ученых из университетов Швеции и Голландии, они опубликовала очень интересное исследование в журнале European Sociological Review.

Призывники и налоговики

Некоторое время назад в Швеции тоже была призывная армия. Перед тем, как встать на воинский учет, шведские призывники в обязательном порядке сдавали спортивные нормативы и тесты на уровень интеллекта. Таким образом, в руках ученых оказались данные 59 387 мужчин за 70-е и 80-е годы прошлого века. Затем исследователи получили данные шведской налоговой службы о средней годовой зарплате этих бравых парней в возрасте 35-45 лет, когда они находились в самом карьерном соку. И сопоставили одно с другим.

Получилась любопытная картина: до определенного предела более высокий уровень интеллекта был напрямую связан с более высокими заработками. Но на самом верху - среди 5 процентов самых высокооплачиваемых - сверхдоходы не зависели от остроты ума (хотя интеллект этой группы оставался выше среднего).

- После порога на уровне годовой зарплаты в 60 тысяч евро уже нет существенной разницы в умственных способностях, хотя уровень доходов очень сильно различается, - объяснили исследователи. - А среди одного процента самых богатых наблюдалось даже небольшое снижение уровня интеллекта, хотя эта группа людей зарабатывала в два раза больше, чем их ближайшие конкуренты по доходам.

Это наблюдение совпадает с данными других исследований, которые на “верхнем этаже” не видят большого количества эйнштейнов. Согласно работе экономистов Университета Лозанны, средний IQ руководителя среднего звена крупной компании составляет 111 баллов. Этот показатель считается выше среднего, но не относится к выдающимся. Например у Билла Гейтса и Стива Хокинга уровень IQ выше 140. А актриса Николь Кидман набрала выше 130 баллов.

Исследование Оксфордского университета выяснило, что если все общество разделить на 100 групп, где 1 - это круглые дураки, а 100 - это гении, то средний генеральный директор крупной компании будет занимать 83-е место.

Чего вам не хватает, чтобы стать миллиардером?

Как объяснить этот парадокс? Ученые предлагают несколько вариантов ответа.

1. Вполне возможно, что самые умные ведут себя, как обезьяны из известного анекдота, которые умеют говорить, но молчат, чтобы их не заставили работать. Иными словами наиболее продвинутые граждане не хотят зарабатывать больше, потому что им и так всего хватает. Тогда зачем взваливать на себя дополнительную ношу? На результатах исследования вполне мог сказаться шведский менталитет. У скандинавов распространена философия “лагом”. Лагом переводится как “столько, сколько нужно”, “в самый раз”. Смысл этого образа жизни в том, чтобы найти баланс между работой и отдыхом, личной и общественной жизнью. Так что недостаточный блеск ума на вершине пирамиды успеха вполне можно компенсировать большими амбициями.

2. Другое объяснение состоит в том, что для создания сверх успешного бизнеса одного ума мало. Необходим эмоциональный интеллект. Это то, что называется харизмой. Такой человек начнет говорить - его слушают, он позовет - за ним идут люди. Например, лидерские качества, азарт, способность создавать вокруг себя команду - это то, что выделяет Илона Маска. Который не будучи гением, совершил революцию в технологическом предпринимательстве.

3. Семейные ресурсы - это тот бонус, который может компенсировать недостаток способностей. Речь идет не столько о генетике (хотя интеллект часто передается от родителей к детям), сколько о преимуществах, которые дает развитие в хорошей социальной среде. Например, некоторые психологи считает, что разница в образовательных успехах студентов примерно на 30 процентов зависит от умственных способностей и на 20 процентов от родительских ресурсов.

4. Еще один фактор, который нельзя недооценивать - это удача. Вовремя оказаться в нужное время в нужном месте - это иной раз гораздо важнее, нежели способность понимать, что такое факториал Евклидова кольца (математики поймут, а остальным даже не стоит ломать голову).

В общем, даже если природа не одарила вас выдающемся интеллектом, компенсировать этот недостаток можно высокой мотивацией, работоспособностью, трудолюбием и лидерскими качествами. Этого вполне хватит, чтобы забраться на верхние ступени социальной пирамиды.