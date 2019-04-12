Россия стала чемпионом мира по неравенству: Три процента граждан владеют почти всем капиталом страны

Три процента самых богатых россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых активов страны. Таковы данные исследования Высшей школы экономики и Внешэкономбанка, которое публикует "Коммерсант".

Концентрация денег у этой группы людей возросла за пять лет: в 2013 году она владела 84% богатств. В докладе отмечается, что остальные 97% населения с тех пор стали жить хуже. Насколько справедливым является такое распределение благосостояния граждан и можно ли его изменить? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к ведущим экономистам страны.

- Мы стали чемпионами по имущественному расслоению граждан, но это не то лидерство, которым стоит гордиться, - сказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - В Норвегии самые богатые имеют доход в 4 раза больше, чем самые бедные. В Германии эта разница в 7 раз. А у нас ее просто нельзя оценить. Это позор. Но дитя не плачет — мать не разумеет. Народ недовольства не проявляет — значит все нормально. А политика нерегулируемого капитализма привела к тому, что уже трудно что-то поменять. Есть два способа уменьшить пропасть между горсткой богатых и океаном бедных: это устойчивый рост экономики и социальное выравнивание. У нас не работает ни то, ни другое.

По мнению академика, необходимо отказаться от плоской шкалы налогообложения, чтобы те, кто зарабатывает больше, платили более высокий процент от своего дохода.

У бывшего министра экономики России Андрея Нечаева другой взгляд на налоги:

- Не нужно повышать подоходный налог. Владельцы яхт и футбольных клубов, которые вызывают раздражение, все равно платят налоги не в российской юрисдикции, и с них мы ничего не получим. Сверхбогатые в любом случае найдут способ уклониться. Поэтому я бы пошел другим путем: нужно избавить от НДФЛ бедных. Потому что для них те две-три тысячи рублей, которые они платят государству, стали бы серьезным подспорьем. Это привело бы к существенному улучшению уровня их жизни. Бедных нужно освобождать и от других налогов, например — на имущество. И необходим целый комплекс по борьбе с бедностью: не богатых надо грабить, а бедных поднимать.

В ТЕМУ

Расслоение в России снова как накануне революции 1905 года

Если средний доход на члена семьи в России меньше прожиточного минимума, то считается, что семья живет за чертой бедности (подробности)