Сделал добро - садись в тюрьму: Главу предприятия в Мордовии, потратившего 1,8 млн рублей на помощь людям, требуют отправить за решетку

Игорь Рогожин решил помочь местным жителям и по их просьбе восстановил заброшенную и заросшую сорняком дорогу Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Руководитель мордовского агропредприятия вместо государства расчистил заброшенную дорогу. За это получил крупный штраф и рискует на несколько лет оказаться за решеткой.

Эта далекая от справедливости история давно вышла за пределы Мордовии, став скандалом федерального масштаба. Руководитель филиала агропредприятия «Магма ХД» Игорь Рогожин решил помочь местным жителям и по их просьбе восстановил заброшенную и заросшую сорняком дорогу. И за это внезапно оказался на скамье подсудимых. В конце прошлого года его приговорили к шести месяцам условно и штрафу в 860 тысяч рублей. Народ дружно назвал решение несправедливым, Рогожин также не признал свою вину, обжаловав приговор и пообещав идти до конца. Но самое интересное, что прокурор тоже недоволен приговором и требует для Рогожина 3,5 года реального срока. Решение по этому скандальному делу Верховный суд Мордовии должен вынести 17 марта.

ДОРОГА ТАМ БЫЛА ВСЕГДА!

Удивительно уже то что это «дорожное дело» вообще дошло до суда. Казалось бы, обычный деревенский сюжет: многие российские аграрии помогают землякам с техникой, добровольно и за свой счет расчищая разбитые и занесенные снегом дороги. Так изначально было и в Кадошкинском районе Мордовии, где жители трех сел обратились к Игорю Рогожину с просьбой восстановить забытую грунтовую дорогу. Она сильно сокращает расстояние до райцентра — по ней до него 6,5 километров, тогда как вокруг — 21 км. Следуя по ней, «скорые» и пожарные укладываются в нормативы, а местные пенсионеры существенно экономят на такси: 200 рублей, вместо 400 вкруголя.

В селе Большая Поляна любой подтвердит — она всегда была дорогой, которую в советские годы исправно грейдировала (выравнивала) техника местных колхозов. Вспомнят, что по ней уходили на фронт их деды, по ней же на станцию везли сельхозпродукцию... Но однажды советская власть кончилась, колхозы были объявлены «неэффективными» и вместе с тракторами канули в лету, а дорога за 30 лет пришла в полную негодность. Километровый же ее участок, проходящий по леску, и вовсе зарос сорняком. Многолетние обращения к властям не помогали: те лишь разводили руками, ссылаясь на сквозняки в бюджете, и продолжали ничего не делать. И тогда люди, собрав более 500 подписей, обратились к Игорю Рогожину, свои обращения к нему также направили главы поселковых администраций.

За работы он взялся не сразу. Прежде, чем пригнать бульдозеры, полез в архивы, где еще раз убедился - это дорога. Тут и решение депутатов от 2010 года, где те просят выделить средства на приведение дороги в порядок, и схема территориального планирования района, где она также обозначена и «в соответствие с СТП района дорога от н.п. Кадошкино до н.п. Большая Поляна запланирована к переводу в статус дорог с твердым покрытием местного значения». Причем, в первоочередном порядке. Ярким свидетельством существования этого пути является и мощный железобетонный мост через реку Исса на подступах к леску — если это не часть дороги, то для чего его в свое время строили?

И в июне 2021 года на месте появились грейдеры агропредприятия «Магма ХД», которые за несколько дней восстановили путь. Срезав, в том числе, тот самый сорняк на лесном ее отрезке, и потратив около 1,8 млн рублей. По сути, Рогожин сделал доброе дело, которое, вообще-то должно было сделать государство. Селяне возликовали и снова принялись писать письма — на этот раз уже со словами благодарности. Но вскоре ахнули…

Руководитель мордовского агропредприятия вместо государства расчистил заброшенную дорогу. За это получил крупный штраф и рискует на несколько лет оказаться за решеткой Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«НЕТ НАРУШЕНИЯ — ВСЕ, ДО СВИДАНИЯ»

- Мы сначала подумали, шутка чья-то дурная, - вспоминают жители села Большая Поляна. - А потом долго не верили, что вся эта дурь на самом деле происходит…

Села возмущенно загудели, когда узнали: по той дороге проехались местные полицейские с лесником и составили протокол об уничтожении деревьев, а еще через несколько дней завели на Рогожина уголовное дело о «незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере», статья серьезная, до 7 лет тюрьмы. В деле - 33 уничтоженных деревца - тот самый сорняк, что вырос за 30 лет на брошенной дороге.

- То есть, за то, что он сделал работу вместо государства, государство его посадить хочет? - снова не поверили люди и вышли на сельский сход, призывая немедленно прекратить безобразие в виде уголовного дела.

Надежды на справедливый исход появились достаточно быстро: скандал докатился до Саранска и на место прибыл тогда еще «врио» главы Мордовии Артем Здунов.

- Это же явно не злостное деяние, в этом, думаю, никто не сомневается, - говорил губернатор народу. - Какие уголовные дела? Что здесь - кто-то кого-то убил? Давайте разберемся. Если нет нарушения - все, до свидания! Если задет лесной фонд - просто нужно высадить новые деревья, компенсировать ущерб.

И люди, поверив словам, разошлись. Однако все пошло совершенно по другому сценарию…

Та самая дорога Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ УДАЛОСЬ...»

На какое-то время наступило затишье.

- Вот еще раз все проверят, поймут, что ошиблись и отстанут скоро от нашего Игоря Александровича, - успокаивали себя селяне. Напрасно: дело забрали в Саранск, где сумма ущерба сначала выросла до 535 тысяч, а потом и до 860 тысяч рублей, хотя общая стоимость «поврежденных деревьев» даже с учетом коэффициента индексации составляет 8513 рублей.

Дальнейшие действия следователя МВД Мордовии Руслана Киреева ясно указывали на то, что никакого закрытия дела не будет. На допросы вызывались все новые и новые свидетели, включая заправщиков, диспетчеров, медперсонал, который освидетельствовал механизаторов перед работами… Самих же трактористов, что участвовали в расчистке дороги, добровольно-принудительно забирали прямо из домов в МВД, где предлагали дать показания на Рогожина: мол, тот знал, что идет на преступление и лично командовал, какие деревья срубать. Намекая, что трудяги могут легко превратиться из свидетелей в соучастников. И перепуганные трактористы были вынуждены нанять по адвокату.

Защита тем временем обнаружила еще несколько фактов, которые доказывали существование дороги: нашлись документы об отводе этой земли под строительство ДОРОГИ, что лесничество не возражало ликвидировать лиственные насаждения «при строительстве АВТОДОРОГИ Кадошкино — Б.Поляна». Что это — объект незавершенного строительства, стоящий на балансе упрдора Мордовии. Что на карте-схеме Минлесхоза республики, выданной через два месяца после того, как Рогожин ее восстановил, она также является ДОРОГОЙ. Да и тогдашний министр Андрей Ларькин уверял: упомянутая белая полоска НЕ ОТНОСИЛАСЬ к землям лесного фонда. И далее: «границы земель лесного фонда на кадастровый учет не поставлены, четко определить — где проходят границы лесного фонда и где были повреждены деревья, ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ УДАЛОСЬ». Позже в суде он же показал: обязанность по содержанию дороги в надлежащем состоянии лежала на Минлесхозе, но из-за недостатка финансирования руки до нее не доходили.

Итак: документы о дороге есть, границ нет, что именно он нарушил непонятно. Пора закрывать дело? - снова понадеялись люди. А вот и нет: следствие продолжало настаивать, что та белая полоска на картах — не дорога, а лесной фонд, значит, Рогожин виноват. И действовал он «умышленно, осознавая общественную опасность», руководствуясь «соображениями корысти и личной выгоды». Мол, гоняя по ней сельхозтехнику, он экономил горючку и избегал дорожных штрафов. Хотя все три деревни хором кричали: никакой опасности для общества не было, одну сплошную пользу он им принес! А защита опровергала доводы об «корысти»: никакой экономии горючесмазочных маериалов не произошло, а штрафов за пять лет было всего два - за загрязнение дорожного полотна подчиненных Рогожина наказали на 5 тысяч рублей, которые водители оплатили из собственного кармана. Сами же работы обошлись бюджету предприятия в 1,8 миллиона — ну и откуда выводы о «корысти» и «экономии»?

«АВАНТЮРИЗМ ЗАДУМКИ ЛЕСНИЧЕГО И СЛЕДОВАТЕЛЯ»

Впрочем, таких выводов и странностей в деле хватает. Например, когда эксперты проверили указанные в протоколах координаты произрастания уничтоженных деревьев, выяснилось: они расположены хаотично, не всегда по пути следования грейдера, иногда с отклонением до 30 метров от дороги-просеки. Причем, многие из них растут по означенным точкам, как ни в чем ни бывало, а следов заезда техники там нет. «Навигационный прибор IP-68», которым следователь с лесником определяли эти координаты, оказался никаким не прибором, а степенью защиты обычного мобильного телефона с загруженными в него Яндекс-картами… Еще один эксперт, прогулявшись по лесу, не смог установить точные места произрастания погубленных деревьев…

- Результаты экспертиз раскрыли весь авантюризм этой задумки лесничего и следователя, - говорил в суде адвокат Саркис Геворкян, требуя прекратить дело. Но тщетно.

В ноябре же 2021 года участников процесса ждало еще одно открытие: следователи установили, что в лесоустроительные документы закралась техническая ошибка и та дорога-просека — все же лесной фонд. Ошибку в документах исправили. Задним числом, через полгода после возбуждения дела.

- Чтобы было понятно: вы паркуетесь под знак «Стоянка разрешена», но вдруг подходит гаишник и составляет протокол, - переводит на русский адвокат Геворкян. - Вы возмущаетесь, показывая на знак: ничего не нарушил, действовал по правилам! Но тот говорит: знак остановлен ошибочно, мы его через неделю уберем, а пока — вы виноваты и оплатите штраф. Но как человек об этой ошибке должен догадаться?

Собранная история строительства дороги скандальной истории не помогла — суд отказался приобщать ее к делу, так как эти документы «не относятся к периоду совершенного деяния».

- Представьте, что у вас угнали автомобиль, - снова выступает переводчиком Саркис Геворкян. - Вы пишете заявление и в качестве аргумента о том, что он ваш, прикладываете договор купли-продажи 5-летней давности. А вам в ответ: «это не относится к периоду совершенного деяния», то есть, угона! Вот и в нашем деле так же… Позиция гособвинения на этом фоне тоже вызывает удивление.

И не у него одного.

ПРОКУРОР ЗАПРОСИЛ 3,5 ГОДА!

Для начала прокурор Дмитрий Авдеенко вдруг сходу утвердил выводы следствия, местами весьма сомнительные, и попросил отправить Рогожина на 3,5 года в колонию.

- Моя позиция осталась неизменной: я не считаю себя виновным в совершении того преступления, которое мне предъявлено, - сказал в последнем слове подсудимый. - Я не имел ни единого умысла совершать незаконную рубку лесных насаждений. Да и общественной пользы от моих действий для людей, проживающих в трех селах, несоизмеримо больше, чем вреда. Население и все службы района могут беспрепятственно пользоваться дорогой, минлесхоз - избавлен от необходимости тратить почти два миллиона бюджетных денег на расчистку этой дороги и ее содержания.

Но Пролетарский суд Саранска в декабре прошлого года все равно признал Игоря Рогожина виновным, приговорив его к 6 месяцам условно и выплатой штрафа в 860 тысяч. Стороны взяли передышку, как вдруг выяснилось: с приговором не согласен не только главный фигурант дела, но и прокурор Авдеенко: по его мнению, приговор слишком мягок, и он снова попросил лишить Рогожина свободы на те же 3,5 года!

- По логике обвинения, ужесточить наказание для Рогожина надо потому, что тот не раскаялся и до сих пор не возместил ущерб, - удивляется адвокат Геворкян. - Видимо, прокуратура привыкла к тому, что все всегда признают свою вину и тут же бегут в кассу.

И желание прокурора все же посадить Рогожина вновь вызвало шквал народного возмущения. И очередные вопросы: с чего вдруг такая жестокость? Зачем прокуратуре Мордовии обязательно нужно, чтобы человек, сделавший доброе дело, обязательно загремел в тюрьму? Или эффективность прокуратуры республики измеряется назначенными годами отсидок — чем больше сроки, тем ярче звезды на погонах и зарплата выше? И снова — нет ответа…

P.S. Свое решение по этому скандальному делу теперь должен вынести уже Верховный суд Мордовии, где Игорь Рогожин обжаловал решение Пролетарского суда Саранска. Первое заседание уже прошло. На нем прокурор Авдеенко вновь настаивал на реальном сроке для Рогожина, после чего вдруг оказался не готов к прениям и попросил сделать перерыв. Решение суда ожидается 17 марта. «Комсомолка» продолжает следит за этим скандальным делом.