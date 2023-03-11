"Я Николай, но друзья зовут меня Наташей": Украинцы нашли нетрадиционный способ уклонения от мобилизации

В ВСУ призывают всех, даже осужденных за уклонение от призыва. Фото: REUTERS

Справедливость открытого Ломоносовым "закона сохранения материи" сейчас демонстрирует на собственном примере Украине. Естественно, формулировка "если где что в одном месте убудет, то в другом месте прибудет" в применении к Незалежной имеет несколько другой вид: "Если где дырочка уклонения от мобилизации закрывается, то в другом месте открывается".

Еще совсем недавно многие украинские военнообязанные, особенно, после того, как самая "жара" началась у Артемовска (Бахмута) предпочитали пойти за небольшое преступление в места не столь отдаленные, справедливо полагая, что свободы ни на передовой, ни в колонии нет никакой, а вот насчет сохранности жизни гарантии совершенно разные. Были и такие, которые целенаправленно собирались сесть за то самое откашивание от мобилизации.

Но "лавочка" быстро закрылась. В Минобороны Украины разъяснили, что осужденные за уклонение от мобилизации украинцы все равно могут быть призваны.

- Если гражданин был ранее приговорен к лишению свободы за совершение нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, и находится в военном запасе и не является забронированным в установленном порядке на период мобилизации, то такой гражданин подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, - разъяснил ситуацию заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк.

Вот это как раз та самая ситуация, что дырочку, через которую украинцы утекали от мобилизации, перекрыли. Зато открылась новая перспектива и блестящая возможность. Правда, пока еще потенциальная.

Центр прав человека ZMINA со ссылкой на отчет Правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" сообщил, что украинцы, которые считают себя трансгендерами, не могут быть призваны в армию, и должны быть сняты с воинского учета. При этом, не следует путать их с обычными гомосексуалистами. Тем более, что батальоны-не батальоны, но некоторые нетрадиционные подразделения в ВСУ существуют и даже гордо демонстрируют свои шевроны с нарисованными единорогами западным журналистам.

Нет, чтобы откосить от мобилизации надо не просто быть лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, а именно трансгендером или как там у них это еще называется.

- Диагнозы "транссексуализм" и "гендерная дисфория" означают полную непригодность человека к военной службе в случае, если они резко выражены, - говорится сообщении центра ZMINA, который явно существует на западные гранты. - Трансгендерные лица в Украине не могут быть призваны на службу в Вооруженных силах и должны быть вообще сняты с военного учета в случае явно выраженной транссексуальности, если таковым будет решение медицинской комиссии при военкомате, основанное на заключении специализированной врачебной комиссии.

Но самая главная вишенка на этом тортике даже не эта, а прописанная дальше. Отдельный акцент делается на том, что этим лицам должен быть разрешен выезд за границу. И, что еще приятнее, для получения диагноза не требуется менять пол путем хирургической операции или какое иное медицинское вмешательство – достаточно только лишь поставленного диагноза.

И что-то подсказывает, что в скором времени, если рекомендации примут в качестве регулирующих нормативов (а это вполне вероятно, поскольку рекомендации идут с Запада), члены вот этих самых специализированных врачебных комиссий резко улучшат свое материальное благосостояние.

Как в старом пошлом анекдоте:

- А ты кто такой?

- Ну, вообще-то, я Николай, но все друзья зовут меня Наташей.