Украинцы призывного возраста платят огромные деньги, чтобы сбежать от мобилизации в Россию. Фото: REUTERS

Мужчины призывного возраста вынуждены платить по нескольку тысяч долларов нелегальным перевозчикам, которые помогают им сбежать из Украины в Россию. Откровения бежавших от мобилизации украинцев публикует РИА Новости в воскресенье 21 августа.

28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб рассказал, что граждан призывного возраста не выпускают из Украины, но ему и еще нескольким мужчинам удалось найти людей, «которые за деньги закрыли глаза» на статус военнообязанного. По словам Александра, которому удалось выехать в Мелитополь, он отдал 2,5 тысячи долларов за то, чтобы его выпустили из Украины.

«Украина мне ничего не дала, поэтому нет повода за нее умирать», - рассказал Александр Тридуб, добавив, что российские военные отнеслись к нему корректно и пообещали, что после проверки он сможет ехать дальше.

36-летний Дмитрий Тарануха из Запорожья рассказал, что он нашел по объявлению в сети перевозчика, услуга которого стоила 2 тысячи долларов. По словам Дмитрия, он, в частности, заплатил 600 долларов сотруднику силового ведомства в фильтрационном центре за пересечение границы. Тарануха также отметил корректное отношение к нему российских военных, которые согласились помочь ему воссоединиться с ранее выехавшей из Украины семьей.

Тем временем мобилизация на Украине приняла истерический характер «охоты» на призывников, а президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что ВСУ в сутки теряют до 100 бойцов безвозвратными потерями.

Ранее сообщалось, что Киев хочет вернуть беженцев для мобилизации в армию несмотря на то, что, по официальным данным, на Украине хватает военных и сотрудников силовых ведомств.

Также сообщалось, что Украина готова мобилизовать еще полмиллиона человек. Об этом в среду 3 августа заявил командующий украинского оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.