Застрял в глуши без связи и выжил: как дрон и телефон спасли американца

Спасатели, примчавшиеся на помощь, высоко оценили смекалку водителя

Бедолага-американец крепко застрял на своей машине в снегу в лесной глуши штата Орегон. Вызвать подмогу не удалось — из-за отсутствия телефонных вышек поблизости сигнал не проходил. Водитель был один, никто даже не знал, куда он отправился, семья и вовсе была в другой стране и не обнаружила бы исчезновения. Ситуация патовая.

Но, как часто бывает в критический момент, в голову отчаявшегося мужчины пришла оригинальная мысль. На его удачу, в багажнике лежал дрон. «Американской Кулибин» привязал к нему телефон, набрал сообщение с просьбой о помощи и координатами и запустил конструкцию в небо. На высоте нескольких сотен метров смартфон поймал сеть и сообщение было отправлено.

Спасатели, примчавшиеся на помощь, высоко оценили смекалку водителя. Но что еще интереснее, оказалось, что инженер-любитель выручил еще одного бедолагу: пока поисковая группа добиралась до места, они наткнулись на другого путешественника, который ждал помощи в лесу уже несколько дней.

В декабре в Южной Калифорнии пара американцев, также оказавшихся без сотовой связи, чудом выжила и была спасена необычным способом. Их машина сорвалась с обрыва в национальном заповеднике Анджелес. Благодаря новой функции экстренной помощи, их iPhone автоматически распознал, что произошла авария и с помощью подключения к спутнику направил координаты в спасательные службы.

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