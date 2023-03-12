Украина готовит Запад к признанию поражения: что известно о планах Киева и подготовке контрнаступления

Где именно Украина собирается проводить свое «весенне-летнее наступление», тамошние стратеги не сообщают Фото: REUTERS

Киевский режим, судя по всему, уже начал готовить общественное мнение на Западе к тому, что в скором времени ВСУ придется сдать Артемовск (украинское название города - Бахмут) под усиливающимся натиском российских подразделений». Сегодня ведущие европейские информационные агентства и печатные издания распространили заявление командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Вопреки мнению многих зарубежных военных экспертов, считающих, что продолжение боевых действий на бахмутских развалинах лишь увеличивает и без того катастрофические потери украинской армии, Сырский заверил, что длительная оборона города была нужна, чтобы «выиграть время для создания резервов и подготовки наступления, которое не за горами». При этом он поспешил назвать Бахмут «небольшим городом, не имеющим особого стратегического значения». Обычно подобные формулировки идут в ход, когда требуется снизить негативный эффект от грядущего очередного поражения.

Между тем, британская разведка в субботу подтвердила, что уличные бои в самом городе смещаются все дальше на запад по мере того, как российские бойцы продолжают выдавливать украинские войска из каждого квартала. Наступающие российские части находятся уже в километре от административного центра Бахмута.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете «Бильд ам Зондтаг», подтвердил, что Киев намерен и дальше бросать в «бахмутскую мясорубку» тысячи отловленных на улицах украинских рекрутов, горы трупов которых должны, по-видимому, затруднить продвижение россиян. «Если Россия займет Бахмут, то пойдет дальше», — рассуждал Кулеба. - «Чем дольше Бахмут будет защищаться, тем больше вероятность того, что другие города не постигнет та же участь».

Где именно Украина собирается проводить свое «весенне-летнее наступление», тамошние стратеги не сообщают. По мнению западных аналитиков, если оно и состоится, то имеющиеся сейчас в распоряжении Киева силы (а это группировка численностью в 70-100 тысяч человек) могут быть задействованы для осуществления отвлекающего и основного ударов. Один из предполагаемых сценариев: имитация активного наступления на одном из участков линии соприкосновения с последующим генеральным наступлением на Мелитополь и далее - к побережью Азовского моря, чтобы перерезать созданный в прошлом году сухопутный коридор в Крым. Но без современных вооружений, включая танки и ракеты дальнего радиуса действия, надеяться на перемогу трудно. Успеет ли Запад снабдить ими Украину (да и согласится ли дать именно то, чего требует Киев) - большой вопрос.

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