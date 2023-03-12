Мощнейшие протесты во Франции: Как «демократические власти» наплевали на мнение сотен тысяч граждан

По данным профсоюзов, в субботу на акции протеста по всей стране вышли свыше 800 тысяч человек Фото: REUTERS

В последние недели Париж и другие крупные города Франции сотрясали многотысячные митинги и демонстрации, нередко перераставшие в погромы и ожесточенные стычки с полицией. Звенело стекло разбитых магазинных витрин, горели перевернутые автомашины и мусорные контейнеры, в полицейских летели камни и бутылки с «коктейлем Молотова». В ответ стражи порядка отстреливались резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом. Таким образом граждане протестовали против представленного президентом Эммануэлем Макроном проекта пенсионной реформы, повышающей возраст ухода на отдых с 62 до 64 лет. Недовольство вызвала необходимость работать «лишние» два года и отчислять от зарплаты дополнительные взносы, чтобы получить полную пенсию.

По данным профсоюзов, в субботу на акции протеста по всей стране вышли свыше 800 тысяч человек. Но это не остановило французских парламентариев. Пока за окнами бушевали страсти Сенат Франции одобрил пенсионную реформу 195 голосами против 112. Теперь у правительства есть парламентское большинство для того, чтобы сделать реформу законом.

Лидер крупнейшего профсоюзного объединения страны «Всеобщая конфедерация труда» Филипп Мартинес не скрывал своего возмущения. «Когда на улицах огромные массы людей, когда происходят забастовки, а все, что мы получаем с другой стороны, – это тишина, люди задаются вопросом: что еще нам нужно сделать, чтобы быть услышанными?» – сказал он, потребовав организовать референдум по пенсионной реформе.

Мартинес пообещал продолжить протестные акции и вывести на них уже миллионы недовольных сограждан. Опросы показывают, что более половины активных работников готовы не только участвовать в митингах, но и поддержать забастовки в ключевых отраслях экономики. Но надолго этого запала не хватит, поскольку уже сейчас 78% опрошенных признали, что Макрон так или иначе продавит свою реформу, а свергать его ради ее отмены никто не собирается.

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