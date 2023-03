Жители Европы и США неотвратимо тупеют: ученые поражены результатами IQ-тестов

Правда об американцах вскрылась после сотен тысяч интеллектуальных тестов. Фото: Shutterstock

Ну, тупые! Что и требовалось доказать

О снижении интеллектуального уровня в США доложили сами американцы – ученые Орегонского (University of Oregon) и Северо-Западного Университетов (Northwestern University). Изучили около 400 тысяч результатов тестов на IQ, проведенных с 2006 по 2018 – в «допандемийное время» - когда коронавирус еще ни каким образом не мог влиять на мозги и портить показатели. Но они портились – люди, проходившие тесты, год от года набирали всё меньше и меньше баллов.

Наибольшее падение было зафиксировано среди американской молодежи в возрасте от 18 до 22 лет.

Ученые опубликовали итоги своего исследования в журнале Intelligence и посетовали, что столь тревожная тенденция выявлена впервые за 100 лет.

Ученые предлагают разные объяснения «обратному эффекту Флина».

Что ж, американцы присоединились к общемировому тренду, внимание на который вот уже более 10 лет обращают психологи - западный мир глупеет. По крайней мере, об этом свидетельствуют тесты на IQ.

«Ну тупые!», - любил повторять юморист Михаил Задорнов, поминая граждан США. В шутку, конечно. Шутка оказалась пророческой.

Орегонцы и их северо-западные коллеги искали подтверждение так называемому эффекту Флина – феномену, который получил такое название по имени психолога Джеймса Флина (James Flynn) из Новой Зеландии. А обнаружил он, что в первой половине ХХ века показатели IQ стабильно росли. Причем по всему миру.

Флин полагал, что люди умнели прежде всего от того, что жили всё лучше и лучше — и нормально питались, и меньше болели, и радовались природе. К тому же учились они в то время охотно и прилежно.

Логично было жидать, что в конце ХХ – начале XXI веков эффект станет проявлять себя еще ярче. Особенно в США – самой развитой и процветающей стране мира. Как некоторые считают. Но предположение не оправдалось.

Сюрприз ученые объяснили популярностью интернета, соцсетей и всевозможных гаджетов, которые постепенно отучают человечество считать и думать – шевелить мозгами, образно выражаясь. Не прибавляет ума и привычка обмениваться короткими сообщениями - твитами.

Задний ход

Об «обратном эффекте Флина» первыми заговорили норвежцы - Брент Братсберг (Bernt Bratsberg) и Оле Рогеберг (Ole Rogeberg) – психологи из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша (Ragnar Frisch Centre for Economic Research). Об удручающей тенденции свидетельствовали результаты 730 тысяч IQ-тестов, проведенных за несколько десятилетий в разных странах. «Flynn effect and its reversal are both environmentally caused» - так называлась их статья, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным норвежцев, которые проанализировали тесты на IQ с 1970 по 2009 год, каждое последующее поколение теряло в среднем по 7 баллов.

Чуть более оптимистические результаты получил в свое время Ричард Линн (Richard Lynn), психолог из Университета Ольстера (University of Ulster). По его данным, к 2014 году средний интеллектуальный уровень американцев, европейцев и австралийцев - эдакий мировой IQ - снизился всего на 3 пункта по сравнению 1950 годом.

Ученый прикинул: если темпы отупения сохранятся, то к 2110 году средний IQ человечества не превысит 84 пунктов. Это уровень умственно посредственных.

Исследования, которые провели отдельно в Финляндии, Франции и в Великобритании, подтвердили: «обратный эффект Флина» - это реальность западного мира.

Не то, что нынешнее племя

Социальные причины «обратного эффекта Флина» вроде бы не единственные. Вот профессор Ян де Ниенуис (Jan te Nijenhuis) из Амстердамского университета (University of Amsterdam) предполагает, что интеллектуальный уровень человечества ограничен неким генетическим пределом, которого оно уже достигло. И теперь деградирует. Происходит это главным образом потому, что глупые размножаются быстрее умных. Профессор винит в этом женщин. Мол, получают хорошее образование и не стремятся к многодетности - рожают меньше своих не столь интеллектуально развитых «сестер». В итоге «мудрые» гены постепенно уходят.

Шведы, бельгийцы, голландцы и ирландцы (Umea University, Vrije Universiteit Brussel, University of Amsterdam, The Netherlands School of Applied Psychology, University College Cork) тоже считают, что раньше, например, сто лет назад, люди были мудрее, потому что обладали более высокой скоростью реакции на те или иные события. А чем меньше время реакции, по гипотезе ученых, тем выше уровень интеллектуального развития. Авторы исследования публикуют свои доводы в журнале Intelligence, но в чем причина снижения реакции, не поясняют.

Голландские неврологи из Свободного университета Амстердама (Free University in Amsterdam), ведомых нашей соотечественницей Натальей Горюновой (Natalia Goriounova), похоже, предложили самое простое объяснение. По их данным, умнее те, у кого нейроны крупнее. Стало быть, человечество поглупело от того, что в мире прибавилось людей с более мелкими нейронами.

Исследователи взяли образцы нервных клеток у нескольких десятков пациентов из числа тех, которым были сделаны операции на мозге. Потом те же пациенты прошли тесты на IQ.

У всех испытуемых, показавших высокие результаты, нейроны были крупнее, чем у их не столь сообразительных коллег. Нейроны умников были еще и более разветвленными. И «работали» на более высоких частотах. В комплексе, по мнению ученых, подобное сочетание физических и физиологических особенностей и позволяет мыслить более продуктивно. И, как следствие, успешнее проходить интеллектуальные тесты.

На каком «свете» в смысле уровня интеллекта находится Россия, не известно – вроде бы повода для беспокойства нет. Да у нас, кстати, и тесты на IQ не столь распространены, как на Западе. Но если причины снижения показателей окажутся интернациональными и общечеловеческими, то пандемия отупения может перекинуться и на Россию.

Кадр из фильма «Тупой, еще тупее»: его сняли сами американцы. Фото: кадр из фильма.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Понял, не дурак

Тесты на интеллект придумал британский психолог Ганс Юрген Айзенк. В тестах надо решить логические задачки – понять, что от тебя хотят, умело манипулировать буквами и цифрами, разгадаывая абстрактные шарады за определенное время. За правильные ответы начисляются баллы, которые в сумме и дают коэффициент интеллекта - IQ.

Люди с посредственным интеллектом выше 80 баллов не набирают. Результат от 90 до 115 считается средним. IQ в 120 - высоким.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Тесты на интеллект с интеллектом не связаны

Британские и канадские ученые как-то уговорили несколько десятков добровольцев пройти тесты на IQ, находясь в томографе. Тем самым они получили возможность за активностью тех или иных областей мозга. Оказалось, что не столь уж удивительно: на разные задачи откликались разные участки.

- Человеческий интеллект формируется из множества компонентов и представляет собой набор независимых и разных типов мыслительных способностей, - сделал вывод руководитель исследования профессор Адриан Оуэн. - Человек в чем-то может быть гением, а в чем-то тупицей.

По мнению профессора, попытки определять уровень интеллекта в виде единого показателя - это глубочайшее заблуждение.

Так может быть, коэффициенты интеллекта – IQ – не самые правильные единицы измерения разумности или глупости человечества?