Вместо основной версии шоу «Голос» впервые в эфир выходит «Голос.Дети». В наставниках — певица МакSим

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Как и предполагала «КП», в этом году одиннадцатый сезон шоу «Голос» так и не выйдет в эфир. Зато вместо него зрители увидят очередной сезон проекта «Голос.Дети». Юбилейный, десятый, сезон шоу выходит в эфир 9 декабря.

Главная интрига вовсе не в замене очередности выхода проектов. Скорее — в дебюте певицы МакSим в качестве наставницы проекта. Восстановившаяся после тяжелейшей болезни артистка вернулась к концертам и впервые попробует работать в шоу, обучая маленьких вокалистов и вокалисток.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Компанию певице составят рэпер Баста, который уже довольно давно заседает в «Голосе».

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

А еще Егор Крид, обосновавшийся в ОАЭ, снова возвращается в красное кресло.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Как водится, дети со всей страны (и не только) съедутся, чтобы в юбилейном сезоне проекта разыграть титул главного голоса страны. Артисты и артистки из Алматы и Уссурийска, Владивостока и Зеленограда, Ростова и Санкт-Петербурга, а также других городов вместе выйдут на сцену.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Помогать детям выходить на сцену будет Агата Муцениеце. А вот Дмитрия Нагиева в шоу сменила Яна Чурикова.