От средневековых пыток до смерти Брюса Ли: в каких случаях пить воду может быть опасно для жизни

Испанские ученые опубликовали исследование о том, что актер Брюс Ли (он скончался в возрасте 32 лет в 1973 году) мог умереть, потому что пил слишком много воды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанские ученые опубликовали исследование о том, что актер Брюс Ли (он скончался в возрасте 32 лет в 1973 году) мог умереть, потому что пил слишком много воды. Стоп, а разве это не полезно? Разбираемся.

Ученые проанализировали все, что известно о жизни и смерти звезды, и пришли к выводу: у Брюса Ли случился отек мозга, и что у спортсмена была гипонатриемия. Это гормональное нарушение, которое провоцирует задержку жидкости в организме, из-за чего нарушается водно-солевой баланс. Количество натрия в крови падает, провоцируя отек мозга и кому. То есть он пил, а выйти вода не могла и копилась в тканях.

Актер действительно пил очень много воды, но также сакэ, при этом курил запрещенные вещества, и тут, конечно, вопрос: а вот воды или от веществ? Но с этим пусть разбираются историки. Нас интересует другое: вода – в самом деле вредна?

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЫТКИ

В средние века в Европе широко практиковали пытку водой: человека, у которого нужно было выбить признание, привязывали к доске и лили воду в рот. Желудок обычного человек способен вместить до 3-4 литров воды за один раз. Если же вливали 5-8 литров, да еще быстро, желудок начинал давить на диафрагму, и человек задыхался. Иногда пытки водой продолжались сутки или больше. Воду вливали медленно, но постоянно. Из-за этого начинали отказывать почки, наступал отек мозга и смерть.

Недавно мы писали, что профессиональные спортсмены-едоки специально растягивают себе желудок, и некоторые из них способны выпить до 9 литров воды. Но это вряд ли здоровая привычка. Обычному человеку лучше не рисковать: кто знает, справятся ли ваши почки.

НОВЫЕ ДАННЫЕ: НЕ БОЛЬШЕ ПОЛУТОРА ЛИТРОВ В ДЕНЬ

Шотландские ученые из Абердинского университета на днях опубликовали опровержении теории о том, что нам необходимо два литра воды в день.

В исследовании участвовали 5600 испытуемых из 23 стран в возрасте от 8 до 96 лет. Несколько дней подряд они выпивали по 8 стаканов воды, которая была дополнительно насыщена дейтерием (это безвредный изотоп водорода, который помогал отслеживать выведение воды). Подсчитав скорость выведения дейтерия, ученые измерили оборот воды в организме человека.

Выяснилось, что больше всего воды необходимо беременным и кормящим женщинам, а также спортсменам и людям, живущим в жарких и влажных условиях и на больших высотах. Но обычно людям требуется от 1,3 до 1,8 литров воды в день, в среднем 1,5 литра. Ученые подчеркнули, что в это количество входят и другие напитки, в том числе соки и чай. Вообще, люди получают много жидкости с едой (например, с супами, овощами и фруктами), так что, может, специально пить воду и не надо.

КСТАТИ

Откуда взялась цифра в 2 литра?

В 1945 году на страницах журнала Food & Nutrition Board появилась информация, что нужно выпивать 1 мл воды на 1 калорию еды. Так как в те времена средняя суточная калорийность, рекомендуемая врачами, составляла 2000 ккал, то отсюда взялась цифра 2 литра.

Получается, если ваш рацион составляет, например, 1800 ккал, и состоит в основном из овощей и фруктов, то не обязательно насильно заставлять себя выпивать по 2 литра воды. Просто слушайте свое тело, оно подскажет, когда хочет пить.

НО ЕСТЬ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ВОЗ

Врачи с исследованием швейцарцев, скорее, не согласятся. Вот, например, что пишет в книге «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда» врач-эндокринолог, к.м.н., Зухра Павлова:

«Самое большое количество воды (так называемая экзогенная вода) поступает извне – с пищей и напитками. С напитками (соки, чай, кофе и прочее, кроме воды) мы получаем от 500 до 1700 мл в сутки. Еще 800-1000 мл - с продуктами и готовыми блюдами.

Та вода, которая образуется в организме в результате окисления жиров, белков и углеводов, называется эндогенной. В сутки ее бывает от 300 до 400 мл.

Итого в сутки в организм поступает от 1600 до 3100 мл воды.

Сколько ее выводится из организма?

1. Почки выводят в среднем от 1400 до 1800 мл воды в сутки.

2. Еще 500–600 мл пропотевает через кожу.

3. С дыханием мы теряем в среднем от 400 до 500 мл жидкости.

И это только так называемые неосязаемые потери. Ведь температура и влажность окружающей среды могут изменить это количество. Если при нормальной температуре окружающей среды 18–20 °C человек в сутки в среднем теряет с дыханием около 300 мл жидкости, то летом эти потери увеличиваются в разы.

Итого: в среднем мы теряем от 2300 до 3100 мл жидкости в сутки.

Чтобы хорошо себя чувствовать, быть здоровым и жить долго, необходимо соблюдать баланс между тем, сколько пришло воды, и тем, сколько ушло. ВОЗ считает, что человеку нужно пить не менее 30 мл на один килограмм веса. То есть 70-килограммовому человеку в день необходимо 2100 мл воды».