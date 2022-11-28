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Улыбнитесь, вас снимают27 ноября 2022 22:00

Мама из Ярославля спасла трюк сына

Когда в семье растет начинающий блогер, лишних камер не бывает

Трогательную историю сняла камера домашнего видеонаблюдения в Ярославле. Мальчик, мечтавший удивить знакомых записью нового трюка на самокате, весь день осваивал его перед объективом смартфона — чтобы не упустить момент, когда все, наконец, получится. Но техника подвела подростка. Тогда на помощь пришла мама и быстро нашла выход из ситуации. Он оказался на удивление простым. Подробности — смотрите в нашем видео, которым поделились герои этой истории.

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