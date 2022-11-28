”Боня, не скучай!” Мужчина нашел способ успокоить свою собаку, пока он на работе

Ты каждое утро уходишь на работу, а они — остаются дома. Наши любимцы, пушистые и не очень. И как узнать, что они делают все это время? Скучают, мучают соседей лаем или, к примеру, грызут диван? Житель Калининграда Антон нашел способ ответить на все вопросы: установил дома видеонаблюдение от Триколора. Снял немало милых кадров и смог общаться со своей собакой в любое время. Теперь спокойны оба: и он, и Боня.

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НАО «Национальная спутниковая компания». Съёмка людей допускается только с их согласия! Услуги видеонаблюдения предоставляет партнёр сервиса ООО «Константа». Продажи оборудования осуществляют авторизованные продавцы. Подробности на vid.tricolor.tv. Rec (англ.) – Рек, запись.