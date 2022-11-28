Улыбнитесь, вас снимают: 10 самых добрых и поучительных историй, снятых камерами видеонаблюдения

Журналисты «Комсомолки» тоже люди и тоже любят залипать в соцсетях на интересные видеоролики. Смотришь, как кот катается по квартире на роботе-пылесосе или как соседи всем домом спасают бездомного пса, и думаешь: «Вот успел же кто-то заметить и снять!»

Наверняка много таких занимательных историй происходит и вокруг нас. Просто мы, занятые какими-то важными и скучными делами, пропускаем все самое интересное. А что если посмотреть записи с камер видеонаблюдения? Ведь они-то замечают все!

Именно так родилась идея совместного проекта «Комсомольской правды» и сервиса «Триколор Видеонаблюдение». Мы попросили пользователей систем домашнего и уличного видеонаблюдения поделиться историями, которые попали в объективы их камер.

Мы получили десятки роликов со всей страны: Москва, Тверь, Воронеж, Самара, Калининград… И хотим сказать спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв, – теперь мы знаем, сколько у нас в стране добрых, неравнодушных и внимательных людей, которые могут найти выход из любой сложной ситуации. А еще вы подарили нам хорошее настроение – некоторые из роликов невозможно смотреть без улыбки.

Из присланных сюжетов мы выбрали лучшие: немного их подрезали, сделали титры, чтобы было удобнее смотреть, и разместили в разделе «Улыбнитесь, вас снимают!».

Кстати, видео оказались не только интересными, но еще и полезными. Тут есть и детективная история о внуке, который с помощью камеры помешал мошенникам обмануть его бабушку. И лайфхак от хозяина собаки, который придумал, как поднять настроение его любимцу, чтобы тот не скучал, пока мужчина на работе. И приключенческий сюжет о малыше, который задумал устроить побег из кроватки.

«Эти ролики дарят хорошее настроение и веру в доброту, а это именно то, что сейчас нужно каждому из нас, – говорят представители Триколора. – Благодаря камерам видеонаблюдения можно спасти бездомную кошку, защитить пенсионерку от мошенников и сделать еще много добрых дел. Убедитесь сами».

«Триколор Видеонаблюдение» — это сервис спокойной и безопасной жизни. Он позволяет держать под контролем дом или участок, присматривать за пожилыми родителями и маленькими детьми (и даже общаться с ними удаленно), контролировать ход ремонта и просто знать, что в квартире все в порядке, даже когда вас там нет.

Данные с камер можно смотреть онлайн (с любого устройства: смартфона, компьютера и даже телевизора) или из архива, предназначенного для безопасного хранения данных с высоким уровнем шифрования. Кстати, системами видеонаблюдения Триколора пользуются уже более 20 тысяч семей (именно столько раз скачано приложение сервиса) – а значит, будут и новые интересные видеоистории.

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НАО «Национальная спутниковая компания». Съёмка людей допускается только с их согласия! Услуги видеонаблюдения предоставляет партнёр сервиса ООО «Константа». Продажи оборудования осуществляют авторизованные продавцы. Подробности на vid.tricolor.tv. Rec (англ.) – Рек, запись.