Жительница Хабаровска причастна к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность активистки движения «ЯМЫФУРГAЛ».

В последнее месяцы она переключилась на сбор денег для украинских бандеровцев, что служат в ВСУ. Теперь защитнице осужденного на 23 года Фургала тоже грозит до 20 лет лишения свободы: по данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

«Жительница Хабаровска причастна к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России», — сообщили в ФСБ России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ выяснили, что подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, осуществила переводы личных денежных средств для приобретения националистам ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

ФСБ показала трансфер подозреваемой из Хабаровска до СИЗО Лефортово в Москве. В следственном изоляторе с ней будут проводиться действия, направленные на закрепление доказательств по названному уголовному делу.

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