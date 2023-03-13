ИКЕА и автомобили: Как расширен список разрешенных ко ввозу импортных товаров

Минпромторг расширяет список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акула из ИКЕА приплывет к нам вместе с потоком параллельного импорта. Минпромторг расширяет список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. И товары из шведского мебельного магазина вошли в их число. Кроме того, список должен пополниться некоторыми брендами косметики, детских товаров, автомобилей и бытовой техники (подробнее – см. «Конкретно»).

Когда конкретно начнутся поставки, сказать сложно. По мнению экспертов, часть продукции окажется на нашем рынке в ближайшие недели. Продукция востребованная. Многие поставщики лишь ждали отмашки от Минпромторга. А вот вопрос цены – творческий. В любом случае она будет выше, чем раньше. Но, насколько выше, будет зависеть от объемов поставок и спроса со стороны покупателей.

Напомним, механизм параллельного импорта заработал в прошлом году. Теперь в Минпромторге время от времени актуализируют этот список. Например, в конце прошлого года в перечень попали около 40 марок импортного алкоголя.

Так, в прошлом году по системе параллельного импорта в страну ввезли продукции на $20 млрд. Это примерно 8% от общего объема импорта. По данным ФТС, он за прошлый год составил $259 млрд. В 2023 году цифры явно станут больше.

КОНКРЕТНО

Вот что попадет в список:

- Автомобили (Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu)

- Товары для дома (IKEA)

- Одежда (Giorgio Armani, Tommy Hilfiger)

- Косметика и парфюмерия (Yves Saint Laurent, Lancome и Kerastase)

- Игрушки и детские товары (Hasbro, Logitech, Nintendo, Mattel)

- Моторные масла (Shell Helix, Rimula)

- Бытовая техника (Zanussi, Wahl)

- Запчасти для судовой и сельхозтехники (Caterpillar, Bauer Kompressoren)

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