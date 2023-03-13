На должность министра обороны Китая назначили друга России

Сергей Шойгу поздравил китайского коллегу Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил оставившего пост министра обороны Китая генерал-полковника Вэй Фэнхэ за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества и поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики.

«От имени Министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики. Выражаю уверенность в том, что Ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества», - заявил Сергей Шойгу.

В поздравлении Министр обороны РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем вышли сегодня «на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире».

Отметим, что личный вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества генерал-полковника Ли Шанфу в полной мере оценили в США. В 2018 году американцы ввели персональные санкции в отношении Ли Шанфу за сделки в области вооружений с Россией. С этих пор Шанфу и Шойгу стало проще находить общий язык друг с другом, чем с правительством США.

Министр обороны России также направил поздравление генерал-полковникам Чжан Юся и Хэ Вейдун по случаю назначения на должности заместителей председателя Центрального военного совета КНР.