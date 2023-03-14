Анекдоты: Скакал принц к прекрасной принцессе. Но тут вышла баба из горящей избы и остановила коня

Заходит мужик в бухгалтерию и спрашивает:
- Скажите, здесь зарплату выдают?
- Да. Здесь.
- Здравствуйте, моя фамилия ИТОГО.
* * *
Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.
* * *
- Оператор службы дистанционной медицинской поддержки. Слушаю вас!
- Я икаю!
- Перевожу на Федота.
* * *
Звонил в Прощеное воскресенье в банк. Кредит так и не простили! Безбожники!
* * *
Наташа не была суеверной, она не верила ни в какие знаки, вот поэтому у нее и отобрали права...
* * *
В платной медицине чихающему пациенту рекомендуется говорить не «будьте здоровы», а «чихайте на здоровье».
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В школе:
- Вставьте пропущенное слово: ... есть - ума не надо (4 буквы).
- Гугл?
* * *
Мама говорит дочке, которая провинилась:
- Я вынуждена тебя наказать, хоть мне это и неприятно.
- Тогда я не понимаю, кому ты хочешь доставить удовольствие?
* * *
Для меня рай состоит из тех вещей, за которые я попаду в ад.
* * *
- А как будет называться наше образование после отказа от Болонской системы?
- Образование и точка!
* * *
- У нас шина спустила.
- Бери насос и накачай.
- Но я известный телеведущий!!!
- Вот и поработай на камеру.
* * *
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
* * *
- Хочу работать в вашей фирме бухгалтером, каков график работы?
- Один через три.
- Смотри, как у сторожей!
- Почти: год усердно работаешь, как мы скажем, а три сидишь, отдыхаешь.
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Ты - это не твое селфи.
Ты - это твое фото на паспорт.
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Посидеть на дорожку. Наше древнее национальное суеверие гласит, что если все члены шумной семьи перед отъездом сядут и помолчат минутку, то поездка будет удачной. Хотя бы потому, что именно в этот сакральный момент они могут мистическим образом осознать, что паспорта остались на диване, билеты - в ванной, а на ребенке вместо варежек надеты коньки.
* * *
Шахматы - лучший вид спорта: там за мат можно получить премию.
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В жизни любого мужчины всегда существует неповторимая женщина, которую хочется забыть, как страшный сон.
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- Алло! Это агентство фотомоделей?
- Да.
- А сколько вы платите моделям?
- Платим мы хорошо, но принимаем только с параметрами 90 - 60 - 90.
- Ну, с этим проблем нет, у меня все совпадает: и рост, и возраст, и вес...