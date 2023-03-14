Анекдоты: Скакал принц к прекрасной принцессе. Но тут вышла баба из горящей избы и остановила коня

Заходит мужик в бухгалтерию и спрашивает:

- Скажите, здесь зарплату выдают?

- Да. Здесь.

- Здравствуйте, моя фамилия ИТОГО.

* * *

Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.

* * *

- Оператор службы дистанционной медицинской поддержки. Слушаю вас!

- Я икаю!

- Перевожу на Федота.

* * *

Звонил в Прощеное воскресенье в банк. Кредит так и не простили! Безбожники!

* * *

Наташа не была суеверной, она не верила ни в какие знаки, вот поэтому у нее и отобрали права...

* * *

В платной медицине чихающему пациенту рекомендуется говорить не «будьте здоровы», а «чихайте на здоровье».

* * *

В школе:

- Вставьте пропущенное слово: ... есть - ума не надо (4 буквы).

- Гугл?

* * *

Мама говорит дочке, которая провинилась:

- Я вынуждена тебя наказать, хоть мне это и неприятно.

- Тогда я не понимаю, кому ты хочешь доставить удовольствие?

* * *

Для меня рай состоит из тех вещей, за которые я попаду в ад.

* * *

- А как будет называться наше образование после отказа от Болонской системы?

- Образование и точка!

* * *

- У нас шина спустила.

- Бери насос и накачай.

- Но я известный телеведущий!!!

- Вот и поработай на камеру.

* * *

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.

* * *

- Хочу работать в вашей фирме бухгалтером, каков график работы?

- Один через три.

- Смотри, как у сторожей!

- Почти: год усердно работаешь, как мы скажем, а три сидишь, отдыхаешь.

* * *

Ты - это не твое селфи.

Ты - это твое фото на паспорт.

* * *

Посидеть на дорожку. Наше древнее национальное суеверие гласит, что если все члены шумной семьи перед отъездом сядут и помолчат минутку, то поездка будет удачной. Хотя бы потому, что именно в этот сакральный момент они могут мистическим образом осознать, что паспорта остались на диване, билеты - в ванной, а на ребенке вместо варежек надеты коньки.

* * *

Шахматы - лучший вид спорта: там за мат можно получить премию.

* * *

В жизни любого мужчины всегда существует неповторимая женщина, которую хочется забыть, как страшный сон.

* * *

- Алло! Это агентство фотомоделей?

- Да.

- А сколько вы платите моделям?

- Платим мы хорошо, но принимаем только с параметрами 90 - 60 - 90.

- Ну, с этим проблем нет, у меня все совпадает: и рост, и возраст, и вес...