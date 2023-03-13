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Звезды13 марта 2023 19:10

Аделина Сотникова впервые показала тайного мужа

Фигуристка дала откровенное киноинтервью «Татарке FM»
Алина ЧЕРНОВА
Фигуристка Сотникова дала откровенное киноинтервью «Татарке FM»

Фигуристка Сотникова дала откровенное киноинтервью «Татарке FM»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова редко захаживает к журналистам на интервью. Спортсменка скрывает свою личную жизнь от поклонников и репортеров. Однако для проекта «Откровенно с Татаркой» Сотникова рассекретила имя отца своего ребёнка и впервые поделилась, как протекала ее беременность.

-В день, когда мы сделали последнее КТГ, врач сказал – «ещё недели две спокойно проходишь». Мы приехали домой, и у меня начались схватки,-вспоминает молодая мама.-Мы приехали в больницу, у меня сердце чуть не выскакивает. Кричала «мама!». Родила и мне сказали 10 из 10 [по шкале Апгар]. Вес 3100, 50 см рост, — ркссказала Сотникова. — Я благодарила: Господи, спасибо, что всё хорошо прошло. Не важно, какой пол, главное, чтоб был здоровый.

Аделина призналась, что в первые дни боялась, что по незнанию может сделать что-то не так с малышом. Такие же чувства испытывал и отец её ребёнка. Она также раскрыла интригу: их первенца зовут Андриан, а её избранника – папу малыша — Дмитрием, он теннисист.

Решение о непубличных отношениях пара приняла совместно.

-Мне не хочется делиться сокровищем: что папа – сокровище, что сын сокровище,— пояснила фигуристка.

Но для Лили Абрамовой Аделина Сотникова сделала исключение и не просто рассекретила имя своего возлюбленного, но и пригласила съёмочную группу проекта «Откровенно с Татаркой» на крещение их с Дмитрием сына, где они смогли пообщаться с её избранником.

-У нас все будет постепенно,-объяснил ведущей шоу муж Сотниковой на вопрос, мол, почему ещё не было свадьбы.

Сама же Аделина заверила, что и без штампа в паспорте счастлива с любимым.

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