Спор о наследии маэстро: Что на самом деле происходит в театре Александра Градского

Александр Градский в день открытия своего детища - театра "Градский Холл", 2015 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Часть сотрудников обратилось в Департамент культуры Москвы, потому что «не могут мириться» с новым руководством театра и «просят принять меры»... По их мнению, новый худрук композитор Алексей Рыбников занимается только своим театром, на «культурное наследие» Градского ему наплевать. Письмо подписал «коллектив театра», но кто именно неизвестно. Автографы неразборчивы (без имен и фамилий). На следующий день на стол руководителя Депкульта Александра Кибовского упало другое коллективное письмо (правда имена и фамилии подписантов есть), в котором «категорически не согласны с фактами», указанными в первом письме.

Что же происходит в этом удивительном театре, который в начале 90-х певец Александр Градский выбил из тогдашних московских властей (до этого в здании на Коровьем валу был кинотеатр «Буревестник») и после - почти 20 лет (!) его ремонтировал. Музыкальный театр открылся только в конце 2015 года. Но никаких ярких творческих событий за это время в нем так и не случилось, ну разве что выступление самого Александра Градского и его воспитанников из проекта «Голос» и еще вручение премии Владимира Высоцкого «Своя колея».

В конце 2021 года Градский умер, через несколько дней на место худрука был назначен композитор Алексей Рыбников, у которого тоже свой театр имеется. Правда московская публика знает о нем еще меньше, чем о театре Градского. Это «бродячий» коллектив, гастролирующий по миру. Своей стационарной площадки нет.

Ничего удивительного, что на сцене «Градский холл» стали показывать спектакли «МГТМ п/р Рыбникова» на тех же условиях, что и представления других арендаторов. В прошлом году театр Рыбникова дал 6 спектаклей (5 показов «Князя Андрея Болконского» и одну «Юнону и Авось»). Впереди еще 6 спектаклей. При Рыбникове стали больше привлекать сторонние творческие коллективы, чтобы «Градский холл» не простаивал. Именно это не понравилось старожилам театра и они накатали жалобу, мол, новый худрук пренебрегает творческим наследием Александра Градского и «тащит» свои спектакли в театр.

Здание театра "Градский холл" в день прощания с народным артистом России Александром Градским, декабрь 2021 г. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Градский холл», при всем уважении к его создателю, на мой взгляд, очень странная площадка. Вроде бы и музыкальный театр, но при Градском не было поставлено ни одного спектакля. Сцена очень маленькая, кулис нет вообще.

Успехи концертной деятельности тоже не сильно убедительные: за сезон лишь 35 (!) концертов солистов труппы. Некоторые певцы собирали аншлаги, а некоторые давали один концерт в год, потому что даже ползала было собрать трудно, хотя билеты недороги - 500 - 2000 руб. Были случаи, когда продавалось менее 12 % зрительного зала, концерты переносили из-за низкого спроса. Под вывеской «творческого наследия Градского» почему-то шли концерты с кавер-версиями из репертуара Queen, ABBA, The Beatles , Стинга, Майкла Джексона, Эдит Пиаф... Зато, говорят, «Градский холл» был успешной площадкой для разного рода корпоративов. И всех это устраивало. Можно заниматься чем угодно и получать зарплату из городского бюджета.

Рыбников попытался эту схему сломать, создать собственный репертуар и подготовить концертные программы, основанные на оригинальных произведениях. Он считает: «Градский Холл» расположен в центре города и поэтому должен работать в том же ритме и с такими же сборами, что и другие подобные площадки. В музыкальном театре - 19 штатных солистов, некоторые вообще не появляются на работе. Плюс оркестр, музыканты которого работали... по совместительству, что, по мнению нового худрука, недопустимо.

- «Градский Холл» был не основным местом работы для его музыкантов. Они числились в других оркестрах, работая здесь на полставки, - объяснил Алексей Рыбников, почему пришлось расстаться с музыкантами. - Это абсолютно неприемлемо. В музыкальном театре должен быть свой штатный оркестр. Я предложил концертмейстеру вместе со всеми музыкантами перейти к нам в штат. Они отказались, поэтому мы были вынуждены искать других музыкантов на полную ставку и продолжаем этот поиск. К нам пришли новые солисты. Артистов труппы я заставил заниматься сценическим движением и вокалом. Не всем это понравилось, но такая практика распространена во всех без исключения музыкальных театрах. Поддержание себя в наилучшей творческой форме необходимо всем без исключения, и вокалистам в первую очередь. Тот факт, что многие из солистов театра «Градский Холла» в свое время получили музыкальное образование, не отменяет необходимости регулярных занятий.

Что касается традиций, которые были при Александре Градском, они сохранились. У нас прошли концерты «Любимые песни Градского» и «Песни кино на все времена». В январе проходили концерты памяти Владимира Высоцкого, раньше эти вечера проводились под руководством и при участии Александра Борисовича. Ни о каком неуважении к наследию Маэстро речи не идет…

Алексей Львович не скрывает, что есть планы объединить два коллектива – «Градский холл» и Театр Алексей Рыбникова, в котором 60 артистов, включая танцовщиков балета, вокалистов. Не всегда оптимизация творческих коллективов уместна, но в данном случае она действително была бы логична.