Умер Александр Градский, российский певец и композитор

Российский композитор Александр Градский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый российский композитор и певец Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагическом событии стало известно ранним утром в субботу, 28 ноября.

Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник, Александр Градский скончался около двух часов ночи в больнице.

Певец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В.С. Высоцкого `Своя колея `. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще в СССР Александр Градский смог прославиться как талантливый артист и один из основоположников отечественного рока. Он работал как певец, мультиинструменталист, автор песен и композитор. За свою жизнь Градский получил звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ.

Последние годы жизни Градский был известен широкой публике как один из судей популярного шоу "Голос" и художественный руководитель театра "Градский Холл".

Певец, композитор Александр Градский на церемонии вручения премии имени В.С. Высоцкого `Своя колея `. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее сайт kp.ru писал, что 26 ноября Александр Градский был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Накануне этого события певцу стало плохо, давление упало ниже обычного. В клинике врачи проверяли его мозговое кровообращение, делали МРТ и оказывали всю необходимую помощь.