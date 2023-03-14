Вопрос дня: А где бы вы хотели побывать в нашей стране? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- Сделал для себя столько открытий в родной стране! Побывал от Байкала до Сахалина и от Камчатки до Мурманска. Вот еще хотел бы Якутию посмотреть. На Золотом кольце вроде все изъездил, но оказалось, там столько открытий еще ждет: поедем вскоре в Кострому всей семьей. И хотя я выходец из Краснодарского края, там такие открылись «винные дороги» - более 30 объектов, которые меня привлекают.

Юрий Сытник, заслуженный пилот России:

- Хотелось бы вновь побывать на камчатской Паратунке - там так угощают крабами! Нагрянул бы в Южно-Сахалинск - в Синегорье, где мы бывали на Ил-76. Летом там так замечательно. На Байкале невероятно красиво. Мы и в Иркутске, и со стороны Улан-Удэ садились. Уха хорошая по обоим берегам Байкала.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России:

- У нас в стране такие богатейшие многовековые эпосы, так много драм, такой богатейший состав народов, участвовавших в формировании России, и столь сложные характеры, что интересно будет везде. Я езжу в Калмыкию, Архангельск, на Сахалин, в Калининград, в Петербург прекрасный и божественный. Есть у меня два заветных места: подмосковные деревни, где служили в церквях мои предки, и Оренбургский край, где мои предки служили веками. И есть места, куда бы поехал зимой: на Чукотку и Алтай…

Вася Ложкин, художник и блогер Алексей Куделин:

- Меня все время тянет в Питер. Такое особенное место, но жена меня не понимает. Хотя там есть квартира. Петропавловск-Камчатский зовет, но что-то страшновато и далековато. Еще Владивосток влечет, но тоже лететь очень долго.

Дмитрий Шпаро, полярный путешественник:

- Я не был ни разу на Камчатке. И ни разу на Сахалине. Хотелось бы почувствовать, что это большой остров, ощутить его оторванность. Еще хочу вернуться на мыс Челюскин. Это предел земли.

Павел Глоба, астролог:

- На Землю Санникова хотел бы попасть, прочитав научно-фантастический роман Обручева в 12 лет. Но это, увы, вымышленная земля. Это наш достойный ответ Конан Дойлю. А так я объездил всю страну - от Сахалина и Камчатки до городов на Енисее и Читы, откуда был мой дед. В Белокурихе было очень красиво, и величественно в Дербенте, вратах Кавказа, откуда мои предки по материнской линии. А побывать хотел бы в Саянах и Туве.

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