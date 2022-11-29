Была бы Дедова-Морозова: Дочь певицы Славы рассказала, почему отказалась брать фамилию мужа

Александра с мужем Андреем. Фото: личный архив Александры Морозовой.

Певица Слава несколько дней назад стала тещей: ее старшая дочь 25 ноября вышла замуж. 23-летняя Саша расписалась со своим давним поклонником Андреем. В соцсетях Александра призналась, что решила не брать фамилию мужа и осталась при своей – Морозова. По словам девушки, с этим связана забавная история. Ей хотелось, чтобы у нее была двойная фамилия. Однако, по словам Саши, когда их с мужем фамилии стоят рядом, это звучит смешно.

«У Андрея фамилия – Дедов, а у меня – Морозова. Мы долго смеялись на тему того, что, если я возьму двойную фамилию, то получается, как Дед Морозов! Фамилию решила оставить свою», – рассказала Александра подписчикам.

Александра призналась, что решила не брать фамилию мужа и осталась при своей – Морозова. Фото: соцсети.

Слава не оставила ответ дочери без внимания и тоже написала свой комментарий. Певица заявила, что Саше нужно было воспользоваться таким шансом и радовать всех своей забавной фамилией.

«Я бы, Сашуня, соединила! Была бы – Дедов – Морозова», – пошутила исполнительница.

Подписчики также поинтересовались, почему Слава пришла на свадьбу дочери в таком странном наряде. Мать невесты удивила всех своим выбором одежды для торжества: Слава появилась в загсе в джинсах и в клетчатой фланелевой рубашке. Ее муж Анатолий Данилицкий, отчим Александры, выбрал более подобающий случаю темный костюм с белой рубашкой. Невеста была в длинном белом платье, жених – в темном костюме.

Саша рассказала, что они не собирались устраивать большого торжества. Молодожены поставили штамп в паспорте в ЗАГСе подмосковной Барвихи. Роспись была скромной, пышную свадьбу жених и невеста собираются сыграть позже. Александра призналась, что они с Андреем собирались просто расписаться, но в итоге решили нарядиться. Гости ни о чем не знали.

«Мама была с гастролей, уставшая, ехала дальше на концерт, поэтому так получилось. Главное, что она была рядом в этот важный для меня момент, у нее не было концерта в дальнем городе, и она смогла приехать. Все близкие собрались. Какая разница, кто и во что одет?» – считает девушка.

Слава пришла в загс в джинсах и в клетчатой рубашке. Фото: личный архив Александры Морозовой.

Известно, что 25-летний жених Морозовой Андрей работает в автобизнесе. До свадьбы молодые люди встречались восемь лет.

Дочь Александру певица Слава (Анастасия Сланевская) родила в 19 лет. С первым мужем Константином Морозовым артистка рассталась из-за бытовых разногласий. У звезды также есть десятилетняя дочь Антонина Сланевская. Девочка родилась в гражданском союзе с бизнесменом Анатолием Данилицким.