«Никаких послаблений. При минус 30 занятия - наравне со всеми». Экс-мэр Читы, ушедший на фронт, рассказал об обстановке на полигоне

Глава Читы Александр Сапожников подал в отставку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО.
Фото: Личный архив
Александр Сапожников 13 лет отслужил в армии, в том числе, в десантных войсках, участник двух чеченских войн, был контужен. С 2019 года - глава Читы, а две недели назад добровольно подал в отставку, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Сейчас старший прапорщик Сапожников ждёт повышения в звании - ему должны дать лейтенанта. А пока он проходит подготовку в одной из воинских частей - в поселке Песчанка близ Читы.
- Товарищ старший прапорщик, это старший лейтенант Гамов из «КП».
- Здравия желаю.
- Взаимно. Кстати, как ваше здоровье?
- Отлично.
- А погода какая там у вас?
- Тоже нормальная - для Забайкалья. Вот сейчас - минус 26.
- Ого!
- Но чувствуется, как 30.
- И прямо на улице занимаетесь, что ли? Все равно?
- Конечно - все по плану.
- Чем конкретно?
- Всем, чем положено. Вот и гранаты сейчас кидали.
- Ну, и как?
- Все цели поразил. Учебные.
- А с физподготовкой как?
- Без замечаний
- Но вам-то, как большому начальнику, скидку-то, наверное делают?
- Никаких скидок! Это на гражданке я был руководителем, а здесь - армия, и я, как все - военнослужащий.
- Как аппетит?
- Как в хорошей армии. Кормят просто здорово. Вот - хожу три раза в день. Все нравится.
- А в увольнительную бывшего мэра отпускают?
- Все время - занятия. Даже в выходные. Вырвался тут на днях вот ненадолго - банковскую карточку переоформить.
- Домой забегал?
- Да, немного посидели с женой. Все, Александр, больше не могу - мне надо бежать.
- Александр Михайлович, удачи!
- Спасибо всем за поддержку!
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