Кулеба в отчаянии: Украинская дипломатия опозорилась окончательно

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Незалежной наконец-то абсолютно аргументированно доказал, что Кулеба – это не только фамилия, но и диагноз. А сам он – приверженец нетрадиционной, нет, не ориентации (хотя, все может быть, мы этого доподлинно не знаем), а профориентации.

По всей видимости, нынешний кадровый состав его совершенно не устраивает, и он объявил набор желающих заместить свободные вакансии послов Украины в других странах по … объявлению. Таким способом он решил ликвидировать проблему дефицита кадров, которая, по его словам, характерна для МИД Украины.

- Особенно сложно найти кандидатов в послы. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в деловой среде. Хочу оказаться среди ученых. Но темпы нашей дипломатической экспансии растут, особенно в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. Единственный способ ускорить эти процессы - принимать нестандартные решения.

Глава МИД Украины просто в отчаянии. Он уже искал кандидатуры на свободные вакансии послов (см. выше, в каких областях), но смог найти пока только одну молодую и симпатичную специалистку в области корректировки сексуальных девиаций, которой заткнул должность посла в Болгарии. А где брать остальных?

А потому Кулеба готов рассмотреть любые кандидатуры на пост Чрезвычайных и Полномочных Послов в странах Европы, Африки и Латинской Америки. Какое образование? Какой опыт работы? С ума что ли сошли. Нет времени. И потому Кулеба взял на вооружение один из революционных тезисов Владимира Ленина, который написал, что, мол, каждая кухарка в состоянии управлять государством. Но Ленин-то говорил про потенциал, а не переводил, например, свою личную повариху послом в США, Швецию или Норвегию. Наоборот, туда послом большевики назначили потомственную дворянку, дочь царского генерала Александру Коллонтай, которую отличали не только происхождение, образование, но и владение более чем семью иностранными языками.

Большего оскорбления для украинских дипломатов, чем набор в послы по объявлению, было бы трудно придумать. Для большинства из них, как, в принципе, и для любого настоящего дипломата, должность посла – мечта, карьерный пик. К которому они идут всю свою жизнь. И удается это очень немногим. А тут вдруг- бах – приходите ко мне трудиться и зайчиха, и волчица. Кем? Да министром, ведь посол по рангу равен главе ведомства.

- Девушка, вы кто? Сексологиня? Да нет, вы богиня! Послом Украины не хотите стать? Например, в Болгарии…

И ведь стала. А что теперь Кулеба до объявлений докатился? Сексологини закончились? Так ведь буквально на днях военная разведка наградила одну, мягко говоря, эскортницу. А судя по фотографиям, это на Украине смежные профессии.

Буквально три года назад в Незалежной стенали и удивлялись, что в депутаты Верховной рады от партии Зеленского прошли всякие собачьи парикмахеры, свадебные фотографы, прочие "подай-отнеси" из "Квартала 95" и подобные им "профессионалы". Теперь для аналогичной публики открыты вакансии уровня высшего представителя государства в других странах.

И ведь не сказать, что у Украины нет дипломатов или настоящих специалистов. В 2018-м диплом о высшем образовании в области международных отношений получил 601 выпускник профильных вузов, в 2019-м - 600 человек, в 2020-м -597, 2021-й – 609 дипломов, 2022-й – уже после начала боевых действий – на Украине появились 733 новых потенциальных дипломата.

Но вы же понимаете, что украинская дипломатия, как их обязал Зеленский, должна превратиться в наступательную, яркую, агрессивную, а эти все соблюдают протоколы, 5 лет изучали этикет, который теперь просто так не забудешь. Вот эти все, которые с дипломами, они же не на три буквы не смогут послать, ни в морду дать другой стороне на переговорах. Есть, конечно, такие жемчужины, как Андрей Мельник, который половину Германии "построил" своими эскападами, а канцлеру Шольцу, наверное, до сих пор снится в ночных кошмарах. Но такие экземпляры редкость, просто жемчужины в навозной кучке украинской дипломатии. Потому-то его на тренерскую работу перевели в Киев, чтобы свой опыт передавал.

Примечательно, как отреагировали на предложенные вакансии сами украинцы. Нет, конечно, нашлись смельчаки…

- Думаю, я сделаю предложение Африке, - написал один из таких. - В настоящее время работаю директором коммунального предприятия по централизованному водопроводу и ирригации.

Ясное дело, в Африке с ирригацией проблемы, а уж как они будут рады водопроводчикам – ни в сказке сказать, ни пером, да. Сантехникам приготовиться! Особенно, которые уже трудоустроились в других странах и выучили язык.

Но большинство Кулебе "насыпали в панамку".

- А что, остались еще не пристроенные активисты "Квартала 95"? Их еще не всех выбрал Ермак (глава Офиса президента Украины – прим. авт.)?

- Знакомые сексологини закончились?

Странные люди, право слово, даже если они не закончились, надо же кого-то и для себя в стране оставить. Ценными кадрами по другим странам разбрасываться – это бесхозяйственность.

Одна выпускница аж двух зарубежных Дипакадемий пожаловалась, что не может встроиться в систему и спросила, как ей попасть на работу. Явно квалифицированные и очень знакомые с вопросом посоветовали ей ублажить все того же Ермака оральными ласками. Но черту под всей дискуссией подвели констатацией: "К сожалению, в нейрохирурги не берут по такой модели кадровой политики".

Действительно, жаль.