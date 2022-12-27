МИД Украины оправдался за назначение сексолога Олеси Илащук новым послом в Болгарии Фото: соцсети

Новый посол Украины в Болгарии Олеся Илащук является дипломированным регионоведом, заявило украинского Министерство украинских дел в ответ на сообщения о том, Владимир Зеленский назначил послом в Софии сексолога.

«Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то, по имеющейся у МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности «Регионоведение» кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД Украины, Илащук имеет квалификации специалиста по международным отношениям и переводчицы, а также свободно владеет английским языком. По информации ведомства, ее кандидатуру на должность посла одобрило правительство Болгарии. Вместе с тем в украинском МИД сообщили, что назначение некадровых дипломатов на такие посты – это «обычная международная практика».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины назначил Олесю Илащук новым послом в Болгарии. Сама Илащук позиционирует себя как эксперта в области сексологии и специалиста по драгоценным украшениям. При этом для работы послом у нее нет необходимого опыта дипломатической работы.

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